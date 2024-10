L'ASSE a formé quelques talents qui se sont imposés au haut niveau européen ces dernières années. C'est notamment le cas de William Saliba et de Wesley Fofana, tous les deux convoqués en Equipe de France lors de ce rassemblement. Mais d'autres joueurs passés par l'Etrat réalisent aussi des carrières plus modestes. Ils ne sont pas à négliger et participent également à la réussite de la formation stéphanoise.

Kenny Rocha Santos rebondit en National

Originaire du Cap-Vert, Kenny Rocha Santos est un milieu de terrain formé à l'ASSE il y a quelques années. Membre de la génération victorieuse de la Coupe Gambardella en 2019 et régulièrement capitaine dans les équipes de jeunes, il avait signé pro à seulement 16 ans et effectué quelques matchs avec l'équipe A.

Après son passage en Vert, Rocha Santos a rejoint Nancy puis Ostende en Belgique. Des rumeurs l'avaient lié à Liverpool durant son passage réussi chez le club belge. Les discussions n'avaient finalement jamais abouti avec l'écurie de Premier League. Il a aussi pu représenter son pays à plusieurs reprises. Le milieu de terrain né en 2000 compte 28 sélections avec le Cap-Vert et a notamment participé aux Coupes d'Afrique des Nations 2021 et 2023.

Il évoluait la saison dernière à l'AEZ Zakakiou (Chypre) et vient de retrouver un club. En effet, Laurent Pruneta (Le Parisien) nous apprend que Rocha Santos va s'engager avec le Paris 13 Atletico, club de National. Un très bon coup pour l'équipe de la capitale, qui se renforce avec un joueur qui possède déjà une vraie expérience en Ligue 2. "Le Paris 13 Atletico continue de se renforcer avec la signature du milieu international Cap-Verdien Kenny Rocha Santos (24 ans) formé à Saint-Etienne, puis passé par Nancy, Ostende, AEZ Zakakiou (Chypre). 61 matchs de L2 et 45 de Jupiter League."

Bonne chance à Kenny Rocha Santos dans ce nouveau projet !

Le @Paris13Atletico continue de se renforcer avec la signature du milieu international Cap-Verdien 🇨🇻 Kenny Rocha Santos (24 ans) formé à Saint-Etienne, puis passé par Nancy, Ostende, AEZ Zakakiou (Chypre). 61 matchs de L2 et 45 de Jupiter League #NationalFFF #PA13A pic.twitter.com/591TyE2JHq — Laurent Pruneta (@PrunetaLaurent) October 11, 2024

Crédit photo : asse.fr