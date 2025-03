Dans un contexte particulièrement tendu autour de l'ASSE, Dylan Batubinsika va pouvoir souffler un peu. Le défenseur central stéphanois a été convoqué par la sélection de la République Démocratique du Congo pour les matchs contre le Soudan du Sud et la Mauritanie, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une bouffée d'air frais pour l'international congolais, en difficulté ces derniers mois en Ligue 1.

Depuis le début de la saison, Dylan Batubinsika peine à répondre aux exigences du plus haut niveau. En difficulté dans les duels, parfois à contretemps dans ses interventions, l’ancien défenseur d’Anvers semble avoir perdu la confiance qui faisait sa force. Avec 56 buts encaissés par l'ASSE en 24 matchs, la défense stéphanoise est la deuxième plus perméable du championnat. Un constat accablant pour Eirik Horneland, le coach des Verts, qui peine à trouver la bonne formule pour sécuriser son arrière-garde.

Mais plus que les difficultés sportives, c’est un événement extra-sportif qui a marqué les esprits. Après la défaite contre , Dylan Batubinsika a été victime d’une agression choquante. Alors qu'il venait de baisser la vitre de son véhicule pour répondre à un supporter supposé, il a reçu un coup de poing en plein visage. Un acte lâche et inacceptable que nous condamnons fermement.

Un retour attendu avec les Léopards

L’appel en sélection tombe donc à point nommé pour le défenseur stéphanois. Dylan Batubinsika fait partie des 25 Léopards convoqués par le sélectionneur pour les deux prochains matchs de qualification au Mondial 2026. La RDC recevra d’abord le Soudan du Sud le 21 mars à Kinshasa, avant de se déplacer en Mauritanie le 24 mars. Deux rencontres cruciales pour les Léopards dans leur quête d'une place au Qatar.

Au-delà de l'enjeu sportif, ce retour en sélection pourrait permettre à Batubinsika de se régénérer mentalement et de retrouver de la confiance. Loin de l’atmosphère pesante de Geoffroy-Guichard, l’international congolais aura l’occasion de se changer les idées et de retrouver des repères plus familiers. Une coupure salutaire qui pourrait bénéficier autant au joueur qu'à l'ASSE, qui aura bien besoin d'un Batubinsika en pleine possession de ses moyens pour le sprint final en Ligue 1.

Un challenge personnel et collectif

Pour Batubinsika, ces deux matchs avec les Léopards représentent aussi un défi personnel. Souvent critiqué pour ses performances en dents de scie avec les Verts, le défenseur sait qu'il devra montrer un tout autre visage pour aider sa sélection à se rapprocher de la qualification. Face à des adversaires comme le Soudan du Sud et la Mauritanie, réputés physiques et accrocheurs, il faudra se montrer solide et concentré.

Sur le plan collectif, la RDC joue gros dans ces éliminatoires. Actuellement en course pour une place au Mondial, une qualification pour la Coupe du Monde 2026 serait historique et pourrait redonner le sourire à un Dylan Batubinsika en quête de rachat.

Une bouffée d'air avant le sprint avec l'ASSE

À son retour à Saint-Étienne, Batubinsika retrouvera un contexte tout aussi complexe. L'ASSE, 17e et première relégable, se battra jusqu'au bout pour arracher son maintien. Les prochaines échéances s'annoncent cruciales. Mais avant de replonger dans cette bataille acharnée, l'international congolais aura l'occasion de se ressourcer en sélection et, pourquoi pas, de revenir avec un surplus de confiance. C’est tout ce qu’on lui souhaite.