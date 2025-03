Benjamin Corgnet était l'invité du Sainté Night Club ce lundi soir. L'occasion de nous donner de ses nouvelles tout en évoquant longuement la période délicate traversée par l'ASSE. Extraits.

Benjamin Corgnet (Ex-ASSE) : "J'ai effectué une centaine de matchs à l'ASSE et après au-delà de ça, ça a été une époque où j'ai un peu tout connu. On était dans les premières places, la Coupe d'Europe, avec la ferveur qui accompagne ce club. Je suis resté quatre ans, j'ai vraiment tout connu, des hauts et des bas. Mais ça restera la plus belle expérience de ma carrière. Forcément, on est toujours encore bien sensible aux résultats de cette équipe et moi, je le suis toujours."

De joueur à entraineur

Benjamin Corgnet (Ex-ASSE) : "Ça fait maintenant deux ans et demi que j'ai raccroché les crampons. J'ai terminé ma carrière à Bourg-en-Bresse en National parce qu'après Saint-Etienne je suis parti à Strasbourg. Je suis partie en fin de contrat avec le Covid. C'est vrai que ça a pas mal chamboulé ma fin de carrière mais j'ai voulu me rapprocher un peu de la région et j'ai fini à Bourg-en-Bresse. Depuis j'ai passé mes diplômes d'entraîneur l'an dernier. Les premiers diplômes qu'on peut avoir après la carrière de footballeur. Cette année, j'entraîne un petit club dans la région lyonnaise, un petit club de Chaponnay où sont mes gamins. Je suis devenu entraîneur là-bas, pour cette année en tout cas.

Des fois, ça fait beaucoup de foot à la maison, mais j'ai deux garçons et une fille. Les deux garçons sont fans de foot. J'en ai un qui est né à Saint-Etienne. On va déjà très souvent à Geoffroy-Guichard. Donc oui, je regarde tous les matchs de Saint-Etienne. J'ai toujours un œil sur ce club-là, parce que mes garçons regarde. Puis même pour moi, ça reste un club important. C'est toujours bien de les regarder cette année en Ligue 1."

L'ASSE l'apothéose d'une carrière pas comme les autres

Benjamin Corgnet (Ex-ASSE) : " Ma carrière n'a pas été linéaire. C'est vrai que ça a été assez inentendu pour moi aussi. J'ai évolué jusqu'à mes 20 ans en amateur. Et puis après, j'ai signé une année à Chasselay, Goal FC maintenant. On jouaient en N3 (CFA2 à l’époque). J'ai rencontré quelqu'un, un ancien joueur professionnel, qui a pu me faire passer des essais. J'ai eu la chance de pouvoir passer des essais à Dijon où à l'époque il y avait un ancien Stéphanois en entraîneur, Patrice Carteron. J'ai passé cet essai en milieu de saison, ça a duré trois jours. Et ça s'est super bien passé, ils m'ont tout de suite proposé un contrat.

J'étais dans ma dernière année de BTS à l'époque, donc j'ai refusé de les rejoindre tout de suite. Et je les ai rejoints sur l'été, six mois après une fois que j'avais passé mon BTS pour le valider.

On était en Ligue 2 à Dijon et après on est monté en Ligue 1, j'ai toujours joué. Ça s'est fait très rapidement, donc assez inattendu au début. Même l'évolution a été rapide et limite un peu trop facile au départ, ça m'a même étonné. Tout s'est vraiment super bien passé pour moi. Il y a eu Dijon, une année Lorient, Saint-Etienne, Strasbourg. Et puis, je pense que le Covid a un peu ralenti ma fin de carrière. J'ai fait un choix familial de revenir et pour finir à Bourg-en-Bresse."