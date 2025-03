L’ASSE s’est une nouvelle fois inclinée ce week-end. Nice est venu conforter sa 3ème place en battant les Verts 3-1. Les hommes d’Eirik Horneland n’ont plus gagné depuis 2 mois et cette situation inquiète les supporters. Suite à la rencontre, un individu a décidé de s’en prendre physiquement à Dylan Batubinsika.



La situation sportive des Verts commence à inquiéter. L’ASSE n’a plus ramené les 3 points depuis la première d’Eirik Horneland face à Reims. Le norvégien n’a pris que 6 points en 2 mois et a vu Le Havre doubler le club ligérien ce week-end. Les stéphanois sont de nouveau dans la zone rouge avant de se déplacer en Normandie. Après cette rencontre cruciale face au HAC, les Verts iront à Montpellier, autre concurrent direct. 2 déplacements déterminants pour 1 équipe qui n’a jamais gagné à l’extérieur cette saison.

Saint - Étienne n’y arrive plus

Ce samedi, les Verts accueillaient Nice lors de la 24ème journée de Ligue 1. Les stéphanois ont réalisé une bonne première mi-temps malgré l’ouverture du score adverse. Lucas Stassin a égalisé a 10 minutes de la pause récompensant les efforts stéphanois.

Nice a ensuite haussé son niveau de jeu en seconde période. Les hommes de Franck Haise ont dominé le second acte et inscrits 2 buts leur permettant de rester sur la 3ème marche du classement. Les stéphanois ont vu Le Havre gagner à Lens quelques heures plus tard. Le HAC double donc les Verts avant de les affronter dans un choc au sommet pour le maintien.

Batubinsika agressé après ASSE - Nice

Suite a la rencontre, Dylan Batubinsika s’apprêtait à quitter le Stade Geoffroy Guichard en voiture quand un individu s’est présenté. Selon Actu Saint-Etienne l’homme lui aurait asséné un coup de poing au visage. Le defenseur central congolais n’est pas blessé et n’a pour l’heure pas porté plainte. Les forces de l’ordre sont toujours à la recherche de l’individu.