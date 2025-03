Encore un week-end prolifique pour nos ex-stéphanois. Trois buts inscrits par nos anciens Verts avec une mention particulière pour le duo Cafaro-Krasso qui fait les beaux jours d'un Paris FC renversant face au FC Annecy. À noter un nouveau de Charles Abi qui semble enfin s'éclater du côté de Rouen !

Ça plane pour les anciens Verts du FC Paris

Le championnat de Ligue 2 reste extrêmement disputé entre Lorient et le Paris FC, avec seulement trois points d'écart entre les deux équipes. Ce week-end, le Paris FC affrontait Annecy dans un match spectaculaire. Les Parisiens l'ont emporté grâce à une réalisation de Jean-Philippe Krasso et une passe décisive de Mathieu Cafaro. L'attaquant ivoirien a été servi en profondeur par Ilan Kebbal avant d'ouvrir le score, tandis que Cafaro a adressé un centre millimétré pour Kebbal au second poteau. Une victoire importante pour le Paris FC, qui reste dans la course au titre. À noter l'expulsion extrêmement sévère de Karim Cissé, prêté par l'ASSE, en toute fin de rencontre.

Doukansy libère Nîmes en toute fin de match

Dans une saison compliquée, le Nîmes Olympique a retrouvé un peu de répit en s'imposant face à Villefranche. L'ancien stéphanois Brahima Doukansy a offert la victoire à son équipe en inscrivant le but décisif à la 90e minute. Touché à l'entrée de la surface, il a conclu d'un extérieur du pied parfait. Ce succès relance Nîmes, qui met ainsi la pression sur ses concurrents directs pour le maintien.

Des Verts aux Rouges : Abi métamorphosé !

Rouen a remporté une victoire spectaculaire contre Concarneau en s'imposant 4-3. En première mi-temps, les Rouennais ont réalisé une entame parfaite, inscrivant quatre buts, dont un magnifique coup de tête croisé de Charles Abi, qui semble pleinement épanoui sous ses nouvelles couleurs. Cependant, en seconde période, Rouen s'est fait peur en encaissant trois buts. Une frayeur sans conséquence, mais qui rappelle que rien n'est jamais acquis dans cette Ligue 2 imprévisible.

Tannane décisif pour Umm Salal

Oussama Tannane n'a pas tardé à se montrer décisif dans son match. C'est lui qui a tiré le corner amenant l'ouverture du score, un centre tendu parfaitement repris au premier poteau. Malgré cette contribution, son équipe, Umm Salal, reste engluée dans la zone de relégation. Ce point positif doit servir de tremplin pour espérer une remontée au classement.