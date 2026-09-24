Après sept journées de Ligue 2, Peuple Vert passe au crible le début de saison des joueurs de l’ASSE. Arrivé dans le Forez après une saison pleine à Millwall mais seulement un but inscrit, Thierno Ballo s’est rapidement montré beaucoup plus clinique. Avec quatre réalisations, l’Autrichien pèse déjà sur les résultats des Verts. Son activité est également précieuse, même si son jeu dans les trente derniers mètres doit encore gagner en justesse. Notre note : 7/10.

Le contexte : une saison pleine mais peu de buts à Millwall

Thierno Ballo arrivait à l’ASSE avec un profil intéressant mais une interrogation sur son rendement offensif. L’international autrichien sortait d’une saison pleine à Millwall, avec plus de 2 000 minutes disputées, mais n’avait trouvé le chemin des filets qu’une seule fois.

Ses premières semaines dans le Forez ont rapidement changé la perception. Après sept journées de Ligue 2, Ballo affiche déjà 4 buts et une passe décisive en 7 rencontres, avec 67 minutes jouées en moyenne par match.

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La différence avec sa dernière saison anglaise est spectaculaire devant le but. Sur le comparatif Data’Scout, Ballo se situe actuellement au 97e centile pour les buts, contre le 51e avec Millwall. Un centile permet de situer le joueur par rapport aux autres éléments évoluant à son poste : un 97 signifie ici qu’il fait mieux que 97 % de la population comparée, à temps de jeu équivalent.

Il faut évidemment conserver une réserve importante. Son passage à Millwall porte sur 2 105 minutes quand son début de saison stéphanois n'en compte encore que 466. Mais son efficacité constitue déjà l'un des faits marquants de ses débuts à l’ASSE.

Thierno Ballo est devenu clinique avec l’ASSE

Son rapport Data’Scout permet de mesurer à quel point la finition constitue actuellement sa grande force. Parmi les ailiers de Ligue 2, Ballo se situe au 98e centile pour les buts et les buts hors penalty.

Surtout, cette production ne repose pas uniquement sur quelques frappes heureuses. Son volume de tirs atteint le 93e centile et son taux de conversion également. Son pourcentage de tirs cadrés se situe au 74e centile.

Ballo parvient donc à se créer un volume important de situations tout en les exploitant particulièrement bien.

Son positionnement contribue largement à cette efficacité. L'Autrichien atteint le 100e centile pour les touches de balle dans la surface adverse. Aucun indicateur de son rapport n'est plus parlant : depuis le début de la saison, il parvient constamment à fréquenter la zone où il peut faire la différence.

Data’Scout le classe ainsi deuxième de Ligue 2 dans le profil « ailier buteur », avec un indice de performance de 59. Il occupe également la cinquième place dans la catégorie « ailier travailleur ».

Une activité physique déjà précieuse pour les Verts

Réduire son début de saison à ses quatre buts serait pourtant incomplet. Ballo apporte aussi énormément par ses efforts.

Sa vitesse maximale se situe au 93e centile. Il atteint également le 93e pour les courses à haute intensité, le 95e pour la distance parcourue à haute intensité et surtout le 98e centile pour le nombre de sprints. Sa distance parcourue en sprint se situe au 88e.

Son activité défensive est également élevée en volume. Ballo atteint le 95e centile pour les duels défensifs disputés, avec un taux de réussite plus mesuré, au 62e.

Son début de saison dessine ainsi un joueur capable de répéter les efforts, d'attaquer les espaces et de se retrouver fréquemment dans la surface. Des caractéristiques particulièrement utiles à l’ASSE lorsqu'il faut mettre de l'intensité et étirer le bloc adverse.

Un Thierno Ballo différent de celui de Millwall

Le comparatif avec la saison dernière fait cependant ressortir une évolution intéressante. Ballo marque beaucoup plus avec l’ASSE, mais plusieurs données liées à la création et à la progression du ballon ont diminué.

Avec Millwall, il se situait au 61e centile pour les centres réussis, au 36e pour les passes vers la surface, au 30e pour les passes progressives et au 24e pour les dribbles réussis.

Depuis son arrivée chez les Verts, ces indicateurs sont respectivement tombés aux 35e, 8e, 11e et 8e centiles sur le graphique comparatif.

Le constat rejoint son profil général après sept journées. Ballo est actuellement beaucoup plus performant lorsqu'il termine les actions que lorsqu'il doit les fabriquer.

C'est une évolution notable pour un joueur utilisé sur un côté. Son influence passe moins par le dribble ou la dernière passe que par ses déplacements, son activité et sa capacité à arriver dans les zones de finition.

Encore trop de déchet dans les trente derniers mètres

C'est précisément ici que Ballo conserve sa principale marge de progression.

Malgré ses quatre buts et sa passe décisive, plusieurs indicateurs de création restent bas. Il se situe au 14e centile pour les passes clés et les passes vers la surface, au 24e pour les centres réussis et au 29e pour les passes décisives.

Le constat est encore plus net dans l'élimination individuelle : 5e centile pour les dribbles tentés et 4e pour les dribbles réussis.

Dans les matchs, Ballo doit également encore mieux calibrer certains appels. Il se retrouve trop régulièrement en position de hors-jeu et doit améliorer sa coordination avec ses partenaires. Son explosivité et son envie d'attaquer immédiatement la profondeur sont des armes, mais elles peuvent perdre de leur efficacité lorsque le déclenchement de l'appel et celui de la passe ne coïncident pas.

C'est probablement le prochain cap à franchir. S'il parvient à conserver cette présence devant le but tout en gagnant en justesse dans les trente derniers mètres, son influence offensive pourra devenir beaucoup plus complète.

La note de Thierno Ballo : 7/10

Notre note : 7/10.

Le début de saison est réussi. Passer d'un but sur l'ensemble de sa dernière saison à Millwall à quatre réalisations après seulement sept journées avec l’ASSE est forcément marquant. Mais ce rendement offensif ne doit pas masquer le reste.

Ballo court énormément, multiplie les sprints et se retrouve très souvent dans la surface adverse. Ses efforts sont déjà précieux pour les Verts. En revanche, il doit encore progresser dans ses choix, ses appels et sa contribution à la création.

À 24 ans, l’Autrichien donne surtout l'impression de disposer encore d'une marge importante dans sa connexion avec ses partenaires. Si celle-ci s'affine, sa vitesse et sa capacité à attaquer la surface peuvent en faire un véritable poison pour les défenses de Ligue 2.