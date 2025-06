Engagé dans le projet stéphanois malgré la descente, Ben Old, ailier néo-zélandais de l’ASSE, dresse un bilan lucide et passionné de sa première saison en France. Entre ambition personnelle, blessures et confiance en l’avenir du club, il se livre sans détour sur The New Zealand Herald.

Ben Old ne s’en cache pas. Malgré la relégation en Ligue 2, il croit profondément en l’ASSE. « Je n’ai pas signé ici parce qu’ils étaient en Ligue 1, mais pour le projet que portent les propriétaires », affirme-t-il avec assurance. Une déclaration forte qui en dit long sur l’état d’esprit du joueur arrivé en provenance de Wellington Phoenix.

Attaché à l’histoire et aux ambitions du club, Old enchaîne : « J’ai entièrement confiance en ce qu’ils veulent accomplir. Ce club et cette ville méritent de retrouver leur place ». Même face à l’adversité, l’ailier de 22 ans ne fuit pas ses responsabilités : « C’est clairement un pas en arrière de redescendre en Ligue 2, mais on va pouvoir se reconstruire, montrer notre vrai niveau et revenir plus fort en Ligue 1 ».

Ben Old, une première saison entre éclairs et frustration à l'ASSE

La saison de Ben Old n’a pas été un long fleuve tranquille. S’il a vécu des hauts, comme cette prestation aboutie contre Auxerre (« C’est clairement ma meilleure performance à ce jour. C’était notre deuxième victoire de la saison. C’était super de pouvoir partager ça avec les supporters »), il a également dû affronter un coup dur majeur : une blessure au genou. « Je dribblais pendant un jeu réduit, un joueur est venu croiser ma trajectoire, et quand j’ai voulu accélérer, sa jambe est entrée en contact avec mon genou… Quand j’ai vu le visage du médecin, j’ai compris que c’était très sérieux », raconte-t-il.

Pour le Néo-Zélandais, le plus difficile fut l'adaptation à l'ASSE et la ligue 1 « Le plus difficile, c’était la confiance. Je savais qu’il fallait s’adapter au niveau, mais j’ai réussi. » Malgré ce passage à vide, il garde une vision positive de ses débuts : « Si on met la blessure de côté, je n’aurais pas pu rêver mieux pour une première saison à ce niveau ».

Détermination, fierté et regard tourné vers l’avenir

Décomplexé face au défi de la Ligue 1 (« C’était impressionnant de jouer contre des joueurs qu’on regarde habituellement à la télévision »), Ben Old évoque notamment son match face au PSG : « Pas besoin d’expliquer pourquoi c’est un souvenir inoubliable. On a perdu 6-1, ils sont incroyables en ce moment, mais jouer contre certains des meilleurs joueurs du monde… C’est un moment que je garderai toujours avec moi. »

Ben Old se revendique comme un joueur en mission. « Je suis là pour le long terme. C’est l’endroit idéal pour continuer à progresser », affirme-t-il sans détour, balayant les doutes sur sa fidélité au club. Aujourd’hui en sélection avec les All Whites, il prépare activement les prochaines échéances internationales : « La Côte d’Ivoire est une équipe physique, très solide, mais on a un groupe des All Whites de plus en plus fort. On arrive avec un bon état d’esprit. On veut gagner ces matchs, et c’est l’objectif de tout le groupe. »