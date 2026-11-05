La trêve internationale de novembre approche, avec l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France. Face à Rumilly-Vallières, les Verts pourront compter sur Thierno Ballo, pas appelé en sélection avec l’Autriche.

Thierno Ballo restera dans le Forez pendant la trêve internationale de novembre. L’attaquant de l’ASSE n’a pas été retenu avec la sélection autrichienne pour la prochaine échéance internationale, avec en ligne de mire deux oppositions contre l’Irlande (14 novembre) et Israël (17 novembre) en Ligue des nations. Une absence probablement accueillie positivement par Ian Cathro et son staff.

Une bonne nouvelle pour Cathro et l’ASSE

En effet, la trêve internationale de novembre s’entre-choc avec l’entrée en lice des Verts en Coupe de France. Au programme, un septième tour face à Rumilly-Vallières, club de N1 demi-finaliste en 2021. La rencontre se déroulera le dimanche 15 novembre (15 h) au Parc des Sports d’Annecy, et l’ASSE pourra donc compter sur son attaquant.

Moins décisif qu’en début de saison, où il avait impressionné avec quatre buts et deux passes décisives lors des quatre premières journées, Thierno Ballo pourrait se servir de ce déplacement pour retrouver de la confiance. Car depuis début septembre, le n° 8 Stéphanois n’a trouvé la faille que face à Rodez, le 10 octobre (2-0). Entre temps, lors de la précédente trêve, où il était déjà resté dans le Forez, il était parvenu à inscrire un doublé face à Sion (5-1), en amical.

Un piège à éviter en Coupe de France

Dans la liste des internationaux qui s’envoleront loin de Saint-Étienne, dans laquelle figurent déjà Paalberg et Csongvai et qui devrait s’allonger, pouvoir conserver l’Autrichien est donc positif. Opposés à un adversaire qui jouera son va-tout pour tenter de faire tomber un club historique, les Verts vont devoir prendre leur entrée en lice en Coupe de France très au sérieux.

D’autant plus que la plus belle des compétitions françaises n’est pas avare en exploit, ce que l’ASSE sait. Depuis leur finale de 2020 face au Paris Saint-Germain (0-1), les Stéphanois n’ont pas de très bons souvenirs avec la doyenne des coupes. Pour leur retour en Ligue 2 lors de la saison 2022-2023, ils étaient tombés dès le 7e tour, éliminés par Rodez (L2) dans le Chaudron (0-0, 3-4 tab.). L’année suivante, après une entrée en lice réussie à Bourg-en-Bresse (0-3), les Verts avaient été sortis le tour suivant par Nimes (N1), encore à Geoffroy-Guichard (0-1).

Lors du dernier exercice, les Stéphanois avaient rejoint les 32es de finale au prix d’un parcours plutôt aisé face à Quetigny (R2, 1-3) et Écotay (R3, 11-1). Ils étaient ensuite tombés à Nice (L1, 2-1).