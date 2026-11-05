Sohaib Nair (ASSE) va retrouver la sélection algérienne. Le défenseur stéphanois figure dans la liste dévoilée pour la double confrontation face au Togo, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. De quoi aller s’offrir une nouvelle cape.

C’est une nouvelle qui confirme la place prise par Sohaib Nair dans le paysage du football international. Le défenseur de l’AS Saint-Étienne a été retenu par le sélectionneur algérien pour les deux prochaines rencontres des Fennecs face au Togo. Une belle récompense pour le Stéphanois, qui va ainsi retrouver la sélection nationale à l’occasion d’un rendez-vous important.

Mais cette convocation ne sera pas sans conséquence pour l’ASSE. Le calendrier international tombe au même moment que l’entrée en lice des Verts en Coupe de France. Ian Cathro devra donc composer sans son défenseur pour le déplacement sur la pelouse du GFA Rumilly Vallières, programmé le dimanche 15 novembre à 15h.

Sohaib Nair appelé avec l’Algérie pour la CAN 2027

La liste algérienne réserve plusieurs mouvements. Sohaib Nair fait partie des joueurs retenus pour affronter le Togo à deux reprises, les 14 et 17 novembre 2026. Deux rencontres qui s’inscrivent dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue en 2027.

Le sélectionneur a également décidé de faire confiance à plusieurs nouveaux visages. Mohamed Azzi (2002) et Abderrahmane Rebbach (1998) connaissent notamment leur première convocation. D’autres joueurs effectuent leur retour, à l’image d’Oussama Benbot, Rafik Belghali, Hicham Boudaoui, Yacine Titraoui et Farès Ghedjemis.

L’ASSE privée de Sohaib Nair contre Rumilly Vallières

Cette sélection tombe particulièrement mal pour l’AS Saint-Étienne. Les Verts doivent justement débuter leur parcours en Coupe de France le dimanche 15 novembre. Ils affronteront le GFA Rumilly Vallières à l’occasion du 7e tour de la compétition.

La rencontre se disputera au Parc des Sports d’Annecy, à 15 heures. Un rendez-vous important pour les Stéphanois, qui devront se méfier d’une formation de National 1. Ce déplacement en Haute-Savoie représente le premier obstacle des hommes de Ian Cathro dans cette édition de la Coupe de France.

Mais le staff stéphanois devra faire sans Sohaib Nair. Le défenseur sera mobilisé avec l’Algérie pour préparer les deux confrontations face au Togo. La première aura lieu le samedi 14 novembre à Tizi Ouzou, avant un second rendez-vous le mardi 17 novembre à Lomé.

Une opportunité importante pour Sohaib Nair

Pour Sohaib Nair, cette convocation représente une belle opportunité de poursuivre son parcours international. Le défenseur stéphanois va pouvoir se mesurer à un niveau de compétition élevé et tenter de convaincre le sélectionneur lors de ce rassemblement.

L’Algérie abordera ces deux rencontres avec un objectif clair : poursuivre sa marche vers la qualification pour la CAN 2027. Les Fennecs occupent une position favorable dans leur groupe après les deux premières journées, avec quatre points au compteur.

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