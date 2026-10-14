Il fait partie des nombreuses recrues qui ont rejoint l’ASSE durant le mercato estival. Titulaire indiscutable, Thierno Ballo n’est pas le joueur qui fait le plus parler… Pourtant, il est le meilleur buteur actuel du club ! Son temps d’adaptation aura été immédiat. Avec cinq buts inscrits cette saison, il s’impose comme l’une des recrues les plus prolifiques des ces dernières années.

Auteur de cinq buts et deux passes décisives en huit rencontres, Thierno Ballo s’est parfaitement intégré dans le onze de Ian Cathro. Utilisé lors de chaque rencontre de championnat et après avoir joué pour la première fois l’intégralité du match ce week-end, l’Autrichien a montré de nombreuses qualités qui semblent particulièrement plaire à son coach. Cela lui permet d’être particulièrement décisif.

446 minutes pour inscrire cinq buts

446 minutes : il s’agit du temps total qu’il aura fallu à Thierno Ballo pour inscrire ses cinq premiers buts. Cela représente en moyenne un but toutes les 90 minutes de jeu. L’attaquant autrichien affichait même un ratio encore plus impressionnant dernièrement.

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En effet, ses quatre premiers buts ont été inscrits lors des trois premières journées de Ligue 2. Une intégration parfaitement réussie du côté de l’AS Saint-Étienne. Il n’est bien évidemment pas le seul joueur décisif cette saison. Jakob Breum en est à 2 buts et 4 passes décisives, Irvin Cardona compte 4 buts et 4 passes décisives. Enfin, Augustine Boakye affiche 5 buts et 3 passes décisives.

les 5 meilleurs buteurs de l'ASSE 1 Boakye Augustine Milieux · #35 MJ 8 MIN 633 5 Buts 2 Ballo Thierno Attaquants · #8 MJ 8 MIN 521 5 Buts 3 Cardona Irvin Attaquants · #7 MJ 8 MIN 592 4 Buts 4 Breum Jakob Milieux · #10 MJ 7 MIN 410 2 Buts 5 Csongvai Aron Milieux · #14 MJ 8 MIN 720 1 Buts

Thierno Ballo juste derrière Ibrahim Sissoko

Si l’on regarde les statistiques des ces dernières saisons, Ibrahim Sissoko est la recrue qui a le plus rapidement inscrit 5 buts à l’ASSE par rapport à son temps de jeu. Il a fallu 428 minutes à l’ancien Sochalien en Ligue 2.

Il est ainsi directement suivi par Thierno Ballo avec ses 446 minutes. Toujours dans l’effectif actuel, Joshua Duffus a mis 462 minutes, Irvin Cardona 640 minutes et Zuriko Davitashvili 748 minutes en Ligue 1. Augustine Boakye a quant à lui mis 1 008 minutes. Un démarrage impressionnant pour l’international autrichien sous la tunique verte !

1. Sissoko (L2) : 428 min

2. Ballo (L2) : 446 min

3. Duffus (L2) : 462 min

4. Cardona (L2) : 640 min

5. Davitashvili (L1) : 748 min

6. Boakye (L1+L2) : 1008 min

7. Nkounkou (L2) : 1009 min

8. Wadji (L2) : 1090 min

9. Krasso (L1+L2) : 1127 min

10. Stassin (L1) : 1140 min — Karl (@KarlPsqt) October 13, 2026