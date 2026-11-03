L’ASSE devra composer avec les départs de plusieurs internationaux lors de la trêve de novembre. Aron Csongvai a été retenu avec la Hongrie pour deux rencontres de Ligue des Nations, tandis que Marten-Chris Paalberg figure dans la liste de l’Estonie. Deux convocations qui pourraient compliquer la préparation du septième tour de Coupe de France face à Rumilly Vallières, programmé le samedi 15 novembre à Annecy (15h).

La trêve internationale de novembre approche et les convocations commencent à tomber du côté de l’AS Saint-Étienne. Après plusieurs rassemblements disputés depuis le début de saison, les joueurs stéphanois continuent d’attirer l’attention de leurs sélections nationales.

Cette fois, Aron Csongvai et Marten-Chris Paalberg sont concernés. Une reconnaissance individuelle qui entraîne toutefois des contraintes supplémentaires pour Ian Cathro, alors que les Verts doivent préparer leur entrée en Coupe de France.

ASSE : Aron Csongvai appelé avec la Hongrie

Sans surprise, Aron Csongvai figure dans la liste communiquée par Marco Rossi pour les deux prochaines rencontres de la sélection hongroise.

La Hongrie se déplacera d’abord en Géorgie le 14 novembre, avant de recevoir l’Irlande du Nord le 17 novembre dans le cadre de la Ligue des Nations.

Un calendrier incompatible avec celui de l’ASSE. Les Verts doivent en effet affronter Rumilly Vallières le samedi 15 novembre à 15h, à Annecy, pour le compte du septième tour de Coupe de France.

Aron Csongvai ne pourra donc pas participer à cette rencontre. Une absence supplémentaire à anticiper pour Ian Cathro, qui devra adapter ses choix dans l’entrejeu stéphanois.

Le milieu hongrois reste sur une rencontre compliquée à Guingamp, où il avait été remplacé dès la mi-temps lors de la lourde défaite des Verts (3-0). Cette convocation confirme néanmoins qu’il conserve la confiance de son sélectionneur.

Marten-Chris Paalberg poursuit son ascension

Autre Stéphanois concerné : Marten-Chris Paalberg. Le jeune attaquant a de nouveau été convoqué par Jürgen Henn pour les prochaines échéances internationales de l’Estonie.

La sélection estonienne doit affronter le Luxembourg et la Bulgarie en Ligue des Nations. Pour Paalberg, il s’agit déjà de sa quatrième convocation en équipe nationale A.

Une nouvelle étape encourageante pour le jeune joueur de l’ASSE, qui poursuit son apprentissage du football international.

Sa présence dans le groupe estonien devrait également le priver du rendez-vous de Coupe de France. Il aurait pu enfin débuter en pro, ça ne devcrait pas être le cas pour le jeune estonien.