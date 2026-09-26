Recruté par l’ASSE durant le mercato estival, Tamar Svetlin poursuit sur sa dynamique positive. Le milieu de terrain stéphanois a été convoqué avec la Slovénie pour disputer une trêve internationale particulièrement chargée, marquée par un choc face à l’Écosse ce samedi à 15h.

Pour ses premières semaines sous les couleurs stéphanoises, Tamar Svetlin a rapidement montré l’étendue de ses qualités techniques et tactiques. Très disponible au milieu de terrain, précieux dans l’orientation du jeu et la transition vers l’avant, le joueur slovaque/slovène a su gagner la confiance du staff et apporter un vrai dynamisme dans l’entrejeu des Verts.

Son intégration réussie au sein du collectif de l’ASSE et ses sorties remarquées en championnat lui permettent aujourd’hui d’aborder cette fenêtre internationale avec sérénité et une ambition renouvelée sous les couleurs de son pays.

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Une trêve XXL de quatre matchs pour Svetlin (ASSE)

Cette trêve de septembre s’avère particulièrement exigeante pour la sélection slovène. Avec pas moins de quatre rencontres inscrites au programme, les internationaux sslovènes s’apprêtent à vivre un marathon international d’une longueur inhabituelle en ce début de saison.

Un enchaînement soutenu qui obligera le sélectionneur à effectuer des rotations et à solliciter l’ensemble de ses forces vives. Dans ce contexte, l’affiche face à l’Écosse représente un premier rendez-vous charnière. Pour Svetlin, ce calendrier bien rempli constitue une formidable opportunité d’engranger un maximum de temps de jeu international et d’affirmer son rôle au sein du groupe slovène, tout en veillant à bien gérer la répétition des efforts avant son retour dans le Forez.

Résumé de la rencontre

Remplaçant au coup d’envoi, Tamar Svetlin n’a pas disputé la moindre minute de ce Slovénie-Écosse. Tenus en échec 0-0 dans cette rencontre, les slovènes joueront encore trois rencontres lors de cette trêve internationale contre la Macédoine, la Suisse et le match retour de l’Écosse. L’occasion d’avoir du temps de jeu pour le milieu de terrain stéphanois.