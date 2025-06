Après une saison cauchemardesque sur le plan défensif, l’AS Saint-Étienne explore de nouveaux horizons pour se reconstruire derrière. Le jeune Sénégalais Abdoulaye Faye est dans le viseur des dirigeants de l'ASSE.

Avec 77 buts encaissés en 34 journées de Ligue 1, l’ASSE a affiché l’une des plus mauvaises défenses d’Europe cette saison. Si le club veut retrouver une stabilité, c’est par l’arrière qu’il devra commencer. Et les dirigeants l’ont bien compris : le secteur défensif sera la priorité absolue du mercato estival.

Maxime Bernauer pourrait être conservé – les discussions pour lever son option d’achat sont en cours. Rien n'est tranché. Mickaël Nadé n’est pas opposé à un départ, et plusieurs clubs anglais, dont Blackburn, s’intéressent à lui. De son côté, Dylan Batubinsika veut partir. Le Panathinaïkos est à l'affût, et l'ASSE ne retiendra pas le joueur.

Pendant ce temps, la cellule de recrutement du club multiplie les recherches, notamment au Portugal, en Suède et en Autriche. C’est dans ce contexte que le nom d’Abdoulaye Faye est revenu avec insistance à nos oreilles.

Abdoulaye Faye, profil recherché et prometteur à l'ASSE ?

Le défenseur central sénégalais de 20 ans, formé à Diambars, fait partie de cette nouvelle vague issue du centre de formation le plus réputé du Sénégal. Arrivé à BK Häcken en août 2023, il a d’abord été prêté à Örgryte, en deuxième division suédoise, où il s’est imposé. De retour à Häcken cette saison, Faye a démarré 6 des 12 premières rencontres d’Allsvenskan et est considéré comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs du championnat.

Son profil plaît beaucoup à Saint-Étienne : gaucher, rapide, bon dans les duels et doté d’un excellent sens de l’anticipation, il possède également une belle qualité de relance. Du haut de ses 1m91, il impressionne par son envergure physique et son agressivité propre dans le tacle.

Faye a déjà tout

Son entraîneur à Häcken, Jens Gustafsson, ne tarie pas d'éloges sur Abdoulaye Faye : « Dès que je l'ai vu, j'ai compris qu'il avait quasiment tout ce qu'on recherche. Il est fort, rapide, bon avec ballon, bon défenseur et très ambitieux. Il ne lui manque rien. »

Des propos qui confirment ceux du Directeur Sportif du club, Martin Ericsson : "Nous savons depuis longtemps qu'il possède une grande puissance et de grandes qualités. Je suis très heureux qu'il les exprime de cette manière sur le terrain. J'ai l'impression qu'il a trouvé une certaine sécurité depuis son retour. Il ressent une confiance qu'il restitue sur le terrain.

Il est très grand, mais bon dans tous les domaines, ce qui n'est pas si courant. Offensivement, il a à la fois de la finesse et de la puissance. Défensivement, avec sa vitesse et sa résistance, il est précieux. Il a tout pour être vraiment bon. C'est formidable qu'il ait si bien commencé, mais nous devons travailler dur ensemble pour continuer à le développer."

On s'enflamme déjà à Häcken pour Faye

Une chose est sûre, Abdoulaye Faye a ses fans à Häcken. Son coach précise toutefois qu'il doit encore s'améliorer : "Il peut être négligent avec le ballon de temps en temps, notamment dans la prise de décision, mais c'est mon travail de travailler avec lui. Je lui prédis un grand avenir."

Des louanges qui sont encore appuyées par son capitaine Simon Gustafson : "Il a un potentiel incroyable. Je l'ai vu dès la première séance d'entraînement que j'ai faite avec lui. C'est un profil unique. Ses qualités de frappe sont très rares. Il est extrêmement bon physiquement et dans les duels, tout en étant très bon dans la transmission du ballon. Je pense que c'est une combinaison assez unique. Avant la saison dernière, je pensais qu'il serait vendu à tout moment pour 200 millions (couronnes suédoises, soit plus de 18M€). Je le maintiens. Peut-être même plus ! C'est aussi une personne très réceptive et motivée qui veut apprendre, écouter et s'améliorer en permanence. Si vous avez cette combinaison, il n'y a pas de plafond."

Concurrence du PSV, mais l’ASSE n’a pas dit son dernier mot

Selon les informations de FotbollDirekt, le PSV Eindhoven est également sur les rangs. Le club néerlandais, intéressé avant même le début de saison, est revenu à la charge malgré une blessure au pied de Faye en début d’exercice. Le prix réclamé par Häcken avoisinerait les 5 millions d’euros. (Alors qu'il était estimé à 500.000 € il y a encore peu de temps)

À ce stade, aucune offre officielle de l’ASSE n’a été transmise. Le joueur devrait être absent jusqu'au mois de juillet suite à sa blessure. De quoi faire reculer ses prétendants ? Rien n'est moins sûr. Il vient d'être opéré du pied, mais a entamé sa rééducation. En concurrence avec l'AS Saint-Etienne pourrait tenter de convaincre le joueur en proposant un projet ambitieux. Un projet avec la promesse d’un contrat long terme de cinq ans, comme cela devient la norme avec Kilmer Sports Ventures à la manœuvre.

La valorisation actuelle de Faye est estimée à 450 000 €, mais les exigences suédoises sont bien supérieures. L'ASSE n'hésitera pas à sortir le chéquier cet été. La priorité est de remonter en Ligue 1. Reste à savoir si l’ASSE fera de Faye sa priorité. Si tel est le cas, il faudra se montrer convaincant pour récupérer un défenseur d’avenir, qui pourrait incarner la nouvelle solidité stéphanoise.

🚨 AVSLÖJAR: Häcken kan köra jätteaffär – följs av storklubben ✔️ Häcken fortsätter att ta fram unga namn och nu står det klart ett en storklubb håller sig framme.

✔️ Häcken med hårda krav.https://t.co/z7RXHh5N8b — FotbollDirekt.se (@FotbollDirekt) June 4, 2025

