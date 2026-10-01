Ben Old va poursuivre sa trêve internationale avec la Nouvelle-Zélande. Après avoir manqué la Palestine puis disputé 65 minutes contre la Chine, le Stéphanois s’apprête à retrouver le Panama avec les All Whites. Une nouvelle rencontre qui devrait permettre d’en savoir davantage sur son repositionnement au poste de latéral gauche.

Ben Old enchaîne les rendez-vous internationaux. Le défenseur de l’ASSE a rejoint la Nouvelle-Zélande pour une trêve particulièrement longue. Quatre rencontres sont au programme des All Whites, avec deux matchs en Chine puis la Kirin Cup au Japon.

Après son absence contre la Palestine, le Stéphanois a retrouvé une place de titulaire face à la Chine. Une rencontre remportée largement par les siens (3-0), durant laquelle il a disputé 65 minutes. Le joueur de l’ASSE s’est notamment illustré sur le deuxième but néo-zélandais.

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Ben Old poursuit son repositionnement

Une tendance se confirme également avec la sélection. Ben Old est désormais utilisé comme latéral gauche. Un poste qu’il connaît de mieux en mieux depuis son arrivée à Saint-Étienne.

Le Néo-Zélandais avait pourtant débarqué dans le Forez avec un profil davantage orienté vers le milieu de terrain ou l’aile gauche. Son évolution semble désormais l’amener vers un rôle plus défensif, tout en conservant ses qualités de projection.

Ce repositionnement ne concerne donc plus uniquement l’ASSE. Darren Bazeley l’utilise lui aussi dans ce secteur. Face à la Chine, Old était ainsi aligné dans le couloir gauche avant de céder sa place à la 65e minute.

Ben Old face au Panama

Titulaire au coup d’envoi, Ben Old a vu Marko Stamenic marquer pour les siens après un joli mouvement collectif. Les deux équipes se sont neutralisées avant une séance de tirs aux buts. Sorti en fin de rencontre, le joueur de l’ASSE a assisté à la victoire des siens 5-3 aux pénaltys. La Nouvelle-Zélande se qualifie pour la finale de la Kirin Cup.

Un dernier match avant le retour à Saint-Étienne

Cette rencontre contre le Panama ne sera pas la dernière de la trêve pour Ben Old. La Nouvelle-Zélande disputera un ultime match le 5 octobre à Tokyo.

Son adversaire dépendra du résultat de la seconde demi-finale de la Kirin Cup. Les All Whites affronteront le vainqueur du duel entre le Japon et l’Équateur à 12h10.

Le Stéphanois aura donc encore une rencontre à disputer avant de pouvoir retrouver le Forez. Une trêve particulièrement dense pour le défenseur, qui aura l’occasion d’accumuler les minutes et de poursuivre son apprentissage au poste de latéral gauche.