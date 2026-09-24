Dans la foulée des convocations internationales stéphanoises, Ben Old a lui aussi pu rejoindre sa sélection. Le piston néo-zélandais de l'ASSE n'est pas concerné par le premier des quatre matchs au programme des Kiwis face à la Palestine, ce jeudi 24 septembre à 11h30.

Blessé lors de son premier match amical avec l'ASSE, Ben Old a retrouvé les terrains ces dernières semaines. L'ancien de Wellington n'a cependant pas retrouvé sa place de titulaire. Cette trêve est l'occasion pour lui de se remplir physiquement pour espérer revenir en forme dans le Forez et pourquoi pas se réinstaller à gauche.

Un rôle clé à l'ASSE et une montée en puissance

Arrivé pour renforcer l'aile de l'ASSE en 2024, Ben Old a montré toute son énergie et son investissement sous la tunique verte depuis le début de son histoire ligérienne. Cependant, après une grave blessure quelques mois après son arrivée, il n'a jamais réussi a se faire une place au sein de l'attaque des Verts. C'est alors au poste de latéral qu'il a obtenu le plus de temps de jeu.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Déjà bien installé dans le groupe néo-zélandais, Old aborde cette trêve internationale avec la volonté de confirmer son statut et de continuer à accumuler une expérience précieuse au plus haut niveau.

Quatre matchs au menu pour les Kiwis, Old absent ce jeudi

À l'instar de certains de ses coéquipiers à l'ASSE, Ben Old fait face à un calendrier international particulièrement dense. La Nouvelle-Zélande s'apprête en effet à disputer quatre rencontres lors de cette trêve, à commencer par ce duel face à la Palestine.

Cette enfilade de matchs offre une formidable opportunité pour le latéral des Verts d'engranger un maximum de temps de jeu, de parfaire sa condition physique et de peaufiner ses automatismes avec les Kiwis. Un enchaînement exigeant mais idéal pour emmagasiner de la confiance avant d'aborder les prochaines échéances stimulantes qui l'attendent avec l'ASSE.

Cependant, ce jeudi, la sélection a annoncé l'absence de son joueur pour cette partie face à la Palestine. Ben Old n'est pas disponible car il a rejoint la sélection plus tard que ses coéquipiers suite à "des engagements avec son club".