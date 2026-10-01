Battu par la Gambie (2-4) mardi soir, le Ghana d’Augustine Boakye est dernier de son groupe de qualification à la CAN 2027. Privés de leur match amical contre le Maroc, les Black Stars bouclent leur rassemblement dans la douleur.

Pour l’ASSE, la conséquence est directe. Son attaquant va retrouver l’Étrat plus vite que prévu. Il rentre avec les encouragements appuyés de son sélectionneur, Carlos Queiroz, lui-même fragilisé.

Boakye et le Ghana s’effondrent face à la Gambie

Le scénario avait pourtant bien commencé à l’Accra Sports Stadium. Ernest Nuamah a ouvert le score sur penalty (27e), avant que Felix Afena-Gyan ne double la mise (33e). La Gambie a ensuite tout renversé.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Badamosi a réduit l’écart sur penalty (37e), puis Colley a égalisé avant la pause. Au retour des vestiaires, Ebrima Colley a signé un doublé (68e, 90e+1). Le Ghana s’est incliné malgré 74 % de possession et 13 tirs contre 8.

Resté sur le banc au coup d’envoi, Boakye est entré à la 74e minute à la place de Kojo Oppong Peprah. Le n°20 des Verts n’a pas pu inverser la tendance.

Un Ghana lanterne rouge et sans victoire

Après la défaite inaugurale en Côte d’Ivoire (0-2), les Black Stars comptent zéro point en deux journées. Ils occupent la dernière place du groupe C. La sélection reste surtout sur une série de huit matchs sans victoire.

Ce naufrage est historique. Depuis 51 ans, le Ghana n’avait plus perdu un match de qualification à la CAN par trois buts d’écart. Le prochain rendez-vous, face à la Somalie le 11 novembre, prend déjà des allures de match couperet.

Le match amical contre le Maroc annulé

Les Black Stars n’auront pas l’occasion de se relancer dimanche. Le match amical prévu le 4 octobre au Grand Stade de Tanger contre le Maroc est annulé. La Fédération ghanéenne a confirmé que l’équipe ne se rendrait pas au Maroc.

Selon plusieurs médias africains, des cadres ont refusé de se déplacer en raison de primes de match non versées. Le Maroc affrontera finalement le Mali à la place du Ghana. Aucun autre match n’est programmé à ce jour pour les Ghanéens.

Boakye va donc regagner Saint-Étienne dès cette semaine. Une bonne nouvelle pour le staff stéphanois, qui récupère son attaquant plus tôt que prévu et avec moins de fatigue accumulée.

Queiroz défend Boakye, son avenir en question

Le Stéphanois peut toutefois se consoler avec les mots de son sélectionneur. Après la rencontre, Carlos Queiroz a salué son impact.

« Jamais de ma vie je n’ai eu peur de faire jouer de nouveaux joueurs dans mon équipe. Augustine Boakye deviendra, étape par étape, un joueur clé des Black Stars. »

Le technicien portugais a aussi justifié son utilisation en cours de match. Selon lui, il ne faut pas exposer les nouveaux joueurs trop tôt dans des contextes brûlants.

Si Boakye semble avoir un avenir avec le Ghana, celui de Queiroz s’assombrit. Contesté, le sélectionneur a présenté ses excuses aux supporters et laissé son sort entre les mains de la Fédération. La question de sa succession pourrait donc se poser avant le rassemblement de novembre.