L’engouement autour de l’ASSE ne faiblit pas. À neuf jours de la réception de Rodez, la barre des 30 000 places a déjà été franchie pour la rencontre programmée le samedi 10 octobre à 20 heures. Face à la forte demande, le club a décidé d’ouvrir les balcons des kops à la vente. Un deuxième guichets fermés cette saison est désormais envisageable.

Les résultats peuvent fluctuer, mais le soutien populaire reste au rendez-vous. L’ASSE retrouvera le Chaudron dans un peu plus d’une semaine avec la réception de Rodez. Et les tribunes de Geoffroy-Guichard devraient une nouvelle fois être particulièrement garnies.

Ce jeudi matin, à 9h58 précisément, le cap des 30 000 places écoulées a été dépassé. Une performance d’autant plus notable que la rencontre est encore distante de neuf jours.

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L’ASSE ouvre les balcons des kops

La dynamique de la billetterie pousse désormais le club à augmenter les capacités disponibles. Face à la demande, l’ASSE a annoncé l’ouverture à la vente des balcons des kops.

Une décision qui confirme la tendance observée autour de cette affiche. Le rythme des réservations laisse entrevoir une affluence très importante pour cette nouvelle soirée de championnat à Geoffroy-Guichard.

Le Chaudron pourrait même afficher complet. Si la tendance se confirme au cours des prochains jours, l’ASSE enregistrerait alors son deuxième guichets fermés de la saison.

Un chiffre qui témoigne une nouvelle fois de la mobilisation du public stéphanois. Malgré la relégation en Ligue 2, Geoffroy-Guichard continue d’attirer des dizaines de milliers de supporters et de constituer l’un des principaux atouts des Verts.

Un Chaudron plein pour pousser les Verts face à Rodez ?

Avant de retrouver son public, l’ASSE doit traverser une longue trêve internationale. Une coupure durant laquelle Ian Cathro travaille avec un effectif réduit par les nombreux départs en sélection.

Le retour à la compétition se fera donc dans une atmosphère qui s’annonce particulièrement chaude. La réception de Rodez est programmée samedi 10 octobre à 20 heures, dans un Geoffroy-Guichard qui pourrait ne plus disposer de beaucoup de sièges libres d’ici là.

Avec plus de 30 000 places déjà écoulées à J-9 et l’ouverture des balcons des kops, tous les ingrédients sont réunis pour une nouvelle très grosse affluence dans le Forez.

Reste désormais à savoir si les dernières places trouveront preneur pour permettre au Chaudron d’afficher une deuxième fois complet cette saison.