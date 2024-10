Comme chaque semaine, l'équipe du Sainté Night Club s'est réunie ce lundi soir. L'occasion de revenir sur l'actualité de l'ASSE. Une défaite face à Lens, la venue de Larry Tanenbaum, et un match capital qui se présente à Angers. Timothée Maymon était l'invité de la semaine. Extraits.

Timothée Maymon (L'Equipe) : "Je ne veux pas critiquer mes collègues, mais l'interview était mal menée et on n’a rien appris de nouveau, ce qui est un peu dommage. Concernant sa venue, encore une fois, c’est le milliardaire, c’est lui qui a les moyens financiers. Pour ma part, je suis plus intéressé par ce que nous diront les futures interviews d’Ivan Gazidis, car c’est vraiment lui qui a la main sur les opérations. Cela dit, c'était intéressant de voir Tanenbaum présent. Je pense que c’était pertinent qu’il assiste à ce match en particulier, qu’il ait pu, car dès le début, que ce soit lors des interventions de Gazidis ou en Conseil d'administration, il met en avant l'esprit de communauté, un concept très nord-américain."

Une tarte pour Larry

Timothée Maymon (L'Equipe) : "En réalité, Tanenbaum a pu prendre dans la gueule ce qu'est la communauté stéphanoise : l'unité, la force des supporters et la puissance de ce stade. À cet égard, je suis content que cela se soit produit lors de ce match-là. C'est plus facile de tomber amoureux d’un club quand on vit une telle ambiance, plutôt que lors d'un autre match. Donc, c’est plutôt positif. Je ne pense pas que ce soit un hasard s’il a également décidé d’aller voir le football féminin et le foot-fauteuil, car c’est un axe de développement important pour Killmer Sports Ventures. Quant à moi, je n’ai pas d’opinion tranchée pour l’instant, mais j'espère qu'il viendra régulièrement, disons 4 ou 5 fois par an, car ce serait important."

Tanenbaum le philanthrope

Timothée Maymon (L'Equipe) : "On ressent chez Tanenbaum, que ce soit dans l'interview avec L'Équipe ou à travers ce que je sais de lui, un profil de mécène, au sens florentin du terme, peut-être davantage que chez d'autres dirigeants. Cependant, il reste un véritable homme d'affaires en pleine force de l'âge. Certes, Larry Tanenbaum est un « papy chou » de 79 ans, mais je dirais : et alors ? Je ne suis pas naïf, devenir milliardaire montre qu’il sait comment faire de l’argent et qu’il continuera à en faire toute sa vie. À ce stade de sa vie, avec sa fortune déjà établie, je pense qu'il vient peut-être renforcer son portefeuille, notamment à travers Kilmer Sport Venture, pour laisser derrière lui un héritage diversifié et complet. Par exemple, je pense à son rendez-vous récent au CHU de Saint-Etienne, on est plus sur un aspect de mécénat. C'est intéressant."