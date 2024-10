Ce lundi soir avait lieu la soirée du 12 ème Homme. Plusieurs prises de paroles se sont succédés. Olivier Dall'Oglio, Yvan Gazidis ou encore Laurent Mortel coach de l'équipe féminines de l'ASSE se sont exprimés devant les supporters venus en nombre.

A propos de la fin de saison dernière : " On est parti avec une saison très difficile pour finalement enchaîner 8 victoires lors des matchs retour, avec des faits d'armes contre le PFC, qui fait partie des champions, contre Le Havre, et contre une équipe qui a fait les playoffs. On n'a rien volé. C'était 8 belles victoires qui nous ont permis d'asseoir notre équipe au sein de l'élite. "

"Oui, évidemment. On sort d'une très belle saison et on a essayé de construire un effectif pour performer à ce niveau.

On l'a vu lors des deux derniers déplacements, enfin lors des derniers matchs où c'était plutôt compliqué. Nous avons bien démarré notre saison avec 9 points, des points qui sont importants pour travailler avec confiance. Il ne faut pas banaliser ces 9 points pris.

Notre victoire contre le PFC cette année ? Une fois, c'est souvent un coup de chance (victoire 0-1 en avril 2024). Une deuxième fois, ce n'est plus le cas. Elles ont été capables de performer, de réaliser de belles choses contre le PFC. Le PFC vient de faire match nul contre notre ami et voisin, qui survole le championnat. "

" Elle est le reflet du travail de toute une équipe. Cindy Caputo (convoqué avec l'Equipe de France) est avec nous depuis quelques saisons maintenant. Elle est en évolution permanente.

On lui souhaite un très bon stage actuellement avec l'équipe de France. Elle rejoint d'autres joueuses absentes ce soir : Morgane en équipe d'Algérie, une autre en équipe d'Haïti, et la jeune Tearyne Job en équipe de France jeunes. J'espère que d'autres filles ici présentes rejoindront bientôt la sélection U23. "

"Je pense que Cindy est très sensible à vos applaudissements et aux messages qu'elle a reçus de votre part."

" Merci au public de l'ASSE. Je pense que Cindy (Caputo) est très sensible à vos applaudissements et aux messages qu'elle a reçus de votre part. C'est vraiment bien, cela montre aussi que le club travaille bien. Une joueuse est sélectionnée pour ses compétences, mais aussi grâce à l'équipe qui l'entoure. Olivier (Dall'Oglio) l'a bien rappelé tout à l'heure : pour performer, il faut un vrai groupe. C'est important d'avoir cette cohésion au sein de l'équipe. "

" Bien évidemment, merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. L'ASSE fait aussi des efforts pour améliorer sa communication. Je l'ai toujours dit, depuis deux ans : si on voulait vous voir venir au stade, il fallait qu'on soit capables de vous y attirer et de travailler pour ça. C'est ce qu'on fait, et vous êtes de plus en plus nombreux. On l'a vu ce week-end, on l'a ressenti contre le PFC, et on l'a encore ressenti ce week-end. À nous de continuer à travailler pour vous donner envie de venir nous supporter et nous accompagner dans nos performances. Le prochain rendez-vous, c'est à Fleury, le 9 novembre, et on compte sur vous. Merci à tous. "