Le samedi 19 octobre restera longtemps gravé dans la mémoire des supporters lensois et stéphanois présents à Saint-Etienne. Ce jour-là, ce n'est pas le déroulement du match qui sera retenu, mais bien la ferveur et l'amitié entre les fans des deux camps. Aux abords de Geoffroy-Guichard, comme au sein du Chaudron, l'atmosphère était magnifique. Voici ce qu'il faut retenir de cette rencontre entre l'ASSE et Lens.

ASSE - LENS : Une rencontre très attendue

Tout a commencé le 7 octobre. Ce jour-là, plusieurs groupes de supporters de Lens et de l'ASSE se sont unis pour adresser un message fort à la préfecture : faire venir un maximum de Lensois pour remplir copieusement le parcage de Geoffroy-Guichard. Finalement, sur les 2 000 à 2 200 places demandées, 1 500 ont été autorisées. Une petite déception, certes, mais cela reste néanmoins plus que ce que l'on observe lors de la plupart des rencontres de Ligue 1, où le parcage supérieur du Chaudron reste souvent fermé.

Les Lensois ont débarqué en nombre dans la ville de Saint-Étienne, comme prévu. Dès les premières heures avant le match, des vidéos et photos ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux, montrant des supporters des deux camps mêlés dans les tramways, les bars et aux abords du stade, chantant ensemble. L’hymne de Monty, "Allez les Verts", a bien sûr été repris près de la boutique du club, suivi par celui de Pierre Bachelet, "Les Corons", qui a résonné à quelques encablures du stade.

Des abords de Geoffroy-Guichard au stade

Aux abords de la boutique, les Lensois en ont profité pour visiter le musée et la boutique. Il y avait foule, et les supporters stéphanois échangeaient avec leurs homologues lensois, partageant anecdotes et verres. Certains ont même échangé des objets comme des écharpes et des drapeaux. À une heure trente du coup d'envoi, à l’ouverture des portes du stade, les supporters ont commencé à prendre place dans les gradins. Les Lensois ont pris position dans le parcage (quelques-uns étaient aussi présents dans les tribunes latérales). Dès leur arrivée, ils ont entonné des chants, applaudis par les supporters stéphanois, notamment pour les chants en l’honneur de l’ASSE. Des chants anti-Lyonnais et anti-Lillois ont ensuite été repris en chœur par le Chaudron, qui montait en intensité. Le speaker stéphanois, Emmanuel Demont, a lui aussi souhaité la bienvenue aux Lensois.

Le public des deux kops a également salué les Lensois arrivant progressivement dans le parcage. L’avant-match a ainsi été rythmé par les chants des deux camps. Assez rare pour être souligné, l’entrée des gardiens et des joueurs lensois a également été applaudie par une bonne partie du Chaudron.

Place au match ASSE - Lens !

L’entrée des joueurs a été fabuleuse, juste après l’hymne des Verts, entonné après l’annonce de la composition des équipes. Des tifos ont été déployés dans les deux kops, tandis que le parcage lensois s’est embrasé avec des fumigènes, lançant les hostilités. Durant les 90 minutes de la rencontre, l’ambiance est restée incroyable. Peu importe le score, les supporters de l’ASSE ont continué de chanter, même lorsque leur équipe était menée 1-0, puis 2-0. Les Lensois, quant à eux, ont été exemplaires, partageant leur passion pour encourager leur équipe.

Les Green Angels ont profité du match pour déployer une banderole en réponse à la décision de la préfecture de limiter le déplacement des Lensois : "Restriction pour un ASSE-Lens. Diffusions absurdes, accords commerciaux délirants, répression accrue. Dans le foot français, il n’y a pas que les parcages qui sont limités !"

Lorsque le coup de sifflet final a retenti, malgré la défaite, les Stéphanois ont applaudi et encouragé leurs joueurs, avec des chants lancés dans les kops. Pendant ce temps, les Lensois sont venus saluer leurs supporters, sous les applaudissements des Stéphanois. La soirée s’est terminée avec un nouvel échange de chants entre Lens et l’ASSE, un magnifique moment de communion qui s’est achevé aux alentours de 21 h, les supporters des deux camps partageant encore quelques instants avant de reprendre la route.

Le coach de Lens séduit par l’ambiance du Chaudron

Plusieurs membres du RC Lens se sont exprimés avant et après le match. Parmi eux, Will Still, l’entraîneur de Lens.

Will Still : « C’est top. On en a parlé avec mon frère. C’est pour ça qu’on a commencé ce métier-là, pour vivre ce genre d’ambiances. C’est unique. Il n’y a pas beaucoup d’ambiances dans le monde comparables à celle-ci ou à Bollaert. »

Florian Sotoca (RC Lens) : « On voulait à tout prix renouer avec la victoire. On était sur cinq nuls d’affilée, mais le groupe n’a pas douté. On connaissait nos qualités, on savait ce qu’on valait et la qualité de nos matchs. C’est bien d’avoir gagné ici, on sait que ce n’est pas évident avec le public et le contexte. (…) Les deux publics ce soir ont été énormes, il faut les féliciter. On parle beaucoup des difficultés à voyager pour les supporters adverses, mais là, on ne peut que les féliciter. C’est comme ça qu’on aime le football. »

Les 36 832 spectateurs présents à Geoffroy-Guichard ont en tout cas vécu un magnifique moment. Le match retour, prévu autour du 6 avril, s’annonce tout aussi exceptionnel.

ASSE - RC Lens

Jusqu'au bout de la France ❤️ pic.twitter.com/kA5iVjCOeq — L e N s_ (@LensFut) October 19, 2024

Dans son Mag Ligue 1, France 3 a d'ailleurs partagé ces très beaux moments.