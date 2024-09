Nolan Roux était présent dans le Sainté Night Club ce lundi soir. L’occasion de revenir sur le début de saison des Verts. L’ancien buteur de l’ASSE se veut patient. Extraits.

L’ASSE mise gros sur les jeunes

Nolan Roux (Ex-ASSE) : « Je ne vais pas parler de naufrage collectif. On ne peut pas parler comme ça d’une équipe qui vient de monter. On devrait être en train de débriefer sur quelque chose où tout va bien. Mais aujourd’hui, ça ne va pas bien. Mais ça ne va pas bien sur trois matchs. Il faut chercher les points positifs, parce qu’il faut l’être.

Mathis Amougou ? Oui, il peut amener de l’allant, qui peut amener quelque chose de bien. Mais en fait, ce qui est compliqué aujourd’hui à l’ASSE, il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes à qui on donne des responsabilités de Ligue 1. À des jeunes qui ne connaissent pas la Ligue 1. Donc, pour l’instant, c’est très compliqué. C’est une équipe qui ne se connaît pas plus que ça.

Il y a des cadres, mais il n’y en a pas assez. Puis même s’il y a des joueurs qui connaissent la Ligue 1, mais il n’y en a pas assez. Il y a beaucoup de jeunes qui essayent d’apprendre et qui arrivent dans un club où il y a beaucoup d’attentes. On parle de Saint-Etienne là. Saint-Etienne, c’est la Ligue 1, ce n’est pas la Ligue 2, ce n’est pas le National. Il y a des jeunes qui vont sortir du lot, c’est certain. Il y a des jeunes qui vont exploser. Mais il ne faut pas leur en demander beaucoup à l’heure d’aujourd’hui.

Nolan Roux veut protéger Lucas Stassin

Nolan Roux (Ex-ASSE) : « Quand une équipe ne marque pas de buts au bout de trois matchs, on espère un attaquant qui arrive qui marque des buts. Mais déjà, il faut avoir une assise et une équipe solide. Si l’équipe est solide, l’attaquant marquera des buts. Je parle de mon expérience. On ne peut pas confier l’équipe à un attaquant de 19 ans, qui ne connaît pas la Ligue 1, qui arrive dans un stade où c’est chaud. L’ASSE, c’est chaud. Le public, il attend. Tu débourses 10 millions sur un attaquant de 19 ans et on lui dit « vas-y, marque des buts. »

Lucas Stassin arrive dans une équipe où il y a beaucoup d’attentes. Il aura beaucoup de pression. À 19 ans, on n’a pas la pression, mais il y a déjà une assise à avoir défensivement. Il faut se rassurer défensivement. »