La Ligue 1 va faire son grand retour ce week-end. Après la trêve internationale intervenue en ce début du mois de septembre, les différentes équipes qui composent le championnat sont prêtes à se projeter sur la quatrième journée. Pour le plus grand bonheur des fans du championnat français, une bonne nouvelle est arrivée grâce à France Télévisions !

DAZN lance une promotion

Cette saison, le championnat de Ligue 1 est diffusée par le groupe britannique DAZN. Dès l’annonce, les supporters ont beaucoup réagit à cause des abonnements jugés beaucoup trop cher. Le PDG du groupe, Shay Segev n’avait pas mis longtemps à réagir dans les colonnes de l’Equipe. » […] nous gérons une entreprise déjà prospère sur 15 autres marchés autour du football. 29,99 € par mois, pour notre offre en France, est un juste prix. En prenant en compte les différentes formules, nous avons besoin de 1,5 million d’abonnés ne serait-ce que couvrir nos dépenses. «

Finalement, le compte n’ y est pas selon les dernières informations qui indiquent entre 100 000 et 150 000 abonnés. DAZN a revu sa politique en ce mois de septembre et propose plusieurs promotions (voir ici)

Si la plateforme propose déjà les buts et résumés de matchs en temps quasiment réel, il y a désormais un nouveau moyen de voir des images du championnat de façon quasi quotidiennes !

Tout Le Sport diffuse des images de la Ligue 1

C’est une grande nouveauté depuis ce lundi 09 septembre, France TV vous propose des images du championnat de Ligue 1. Après son l’émission Tout Le Sport diffusé à 19h50, Fabien Lévêque et son équipe diffusent des reportages dans une émission nommée » Le Mag Ligue 1 « . Cette dernière sera diffusée du lundi au vendredi. Lors de cette première émission d’une durée de quatre à cinq minutes, l’équipe France TV est partie à la rencontre de Georges Mikautadze. L’international géorgien était en sélection. Le lyonnais n’a pas pu s’empêcher de faire un clin d’œil à l’ASSE lorsqu’ils sont arrivés dans sa chambre » Y a un stéphanois dans ma chambre, c’est pas grave « . En effet, Zuriko Davitashvili a aussi participé au rassemblement de la Géorgie.

Une première depuis la saison 2007 – 2008. » Avant, au quotidien, nous étions freinés par le droit à l’info, c’est-à-dire 30 secondes par match… Ou alors il fallait parfois racheter des images de 1 000 ou 1 500 euros la minute auprès des clubs. Cette fois, ce sera open bar toute la saison, pour utiliser la quantité d’images que l’on souhaite, les réutiliser comme on veut. Dans le traitement, cela change beaucoup de choses mais aussi dans la façon dont les clubs vont nous percevoir. Nous sommes désormais détenteurs de droits donc invités à la table. On sait qu’au moment de formuler une demande de reportage ou d’interview, elle sera en haut de la pile et pas tout en dessous. «

#MagLigue1 | La Ligue 1 débarque sur France Télévisions ⚽💥

À partir d’aujourd’hui, @FabLeveque et son équipe vous donnent rendez-vous tous les soirs à 20h pour vous donner les dernières actus du championnat ! pic.twitter.com/DmsPxKJJ7V

— francetvsport (@francetvsport) September 9, 2024