L’ASSE affronte Lille à Geoffroy Guichard ce vendredi à 20h45. Le club stéphanois a besoin de lancer sa saison. Olivier Dall’Oglio va récupérer ses internationaux d’ici la fin de semaine. L’entraîneur des Verts vient également de perdre plusieurs joueurs durant cette trêve.



Les dernières recrues lancées dès vendredi ?

Arrivés dans les dernières heures du mercato, Lucas Stassin et Pierre Ekwah devraient postuler pour démarrer leur aventure en Vert face à Lille. Les 2 joueurs constituent des renforts majeurs pour Olivier Dall’Oglio et son staff. Le poste de numéro 9 était une priorité pour le club qui en a fait sa plus grosse dépense cet été. Le recrutement d’un milieu était également nécessaire. Le board s’est alors tourné vers le français de Sunderland pour renforcer son entre jeu.

Certains internationaux vont également revenir à l’Étrat dans les prochaines heures. L’occasion de repasser en mode club et de se préparer pour la rencontre de Vendredi soir. Ben Old ne devrait pas être concerné puisqu’il joue dans la nuit et devrait être juste pour postuler à une place dans le groupe. Boubacar Fall a également pu s’entraîner après de long mois de galère.

Plusieurs blessures à l’ASSE

Ce mardi soir, L’Équipe nous apprend que 4 joueurs stéphanois se sont blessés durant la trêve internationale. Yvann Maçon va être opéré du ménisque et devrait manquer 2 mois de compétition. Une blessure qui pourrait pousser l’ASSE à recruter un nouveau latéral droit. Thomas Monconduit est touché à un tendon et sera indisponible durant 3 à 4 mois. Augustine Boakye et Ibrahima Wadji ont également rechuté et sont forfaits.

Une hécatombe dont Olivier Dall’Oglio se serait bien passé après un début de saison compliqué. L’ASSE est lanterne rouge de Ligue 1 et n’a toujours pas inscrit le moindre but cette saison. La préparation estivale avait déjà été délicate avec plusieurs pépins pour certains. Une hécatombe est désormais tombée durant la trêve internationale avec 4 nouvelles blesssures.