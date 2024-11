Comme chaque lundi, le Sainté Night Club s'est réuni. Nolan Roux, ancien buteur de Ligue 1 et Sylvain (Peuple Vert) ont commenté le premier tiers du championnat de l'ASSE tout en se projetant sur l'avenir. Extrait.

Une attaque limitée

Nolan Roux (Ex-ASSE) : "Quand on regarde les attaquants aujourd’hui, ceux qui se démarquent par leur efficacité, il y a bien sûr Davitashvilli, avec ses 5 buts, et Sissoko, qui en est à 3 buts en 11 matchs. Mais après, c’est vrai que ça devient un peu plus compliqué.

Un attaquant a besoin de toute l’équipe pour marquer des buts, et d’un groupe qui joue en confiance. Mais il faut reconnaître que ce secteur est un point faible actuellement. Quand on joue le maintien, on dit souvent qu’il faut un bon buteur et une défense solide. Et à ce stade du championnat, ce qui manque un peu, c’est davantage de réalisme et un buteur clé. Davitashvilli se démarque, mais derrière lui, il n’y a malheureusement pas vraiment de joueur capable de le suppléer. Il ne peut pas tout faire tout seul, même s’il marque des buts importants. Dans une équipe qui lutte pour le maintien, avoir un deuxième buteur est crucial."

De quoi être optimiste pour l'ASSE ?

Nolan Roux (Ex-ASSE) : "Il faut être optimiste, car la saison est loin d’être terminée. Pour l’instant, l’ASSE est malheureusement à sa place au classement, au vu de ce qu’elle a montré. Il y a eu quelques améliorations, mais d’autres équipes sont aussi en difficulté et mal classées. Comme je l’ai dit, le secteur offensif peine un peu, et quand on est mal classé, c’est difficile de jouer libéré, d’oser se livrer davantage, surtout quand la défense montre aussi des faiblesses. Il y a donc un peu de tout à régler.

Est-ce que l’équipe a progressé depuis le début ? Je suis optimiste, donc je dirais qu’il y a eu un peu de progression, mais elle peut faire bien mieux. J’avais déjà évoqué cela : parfois, ça passe par des matchs nuls. Jusqu’à présent, ils n’en ont fait qu’un, à Nantes, où ils ont égalisé à la fin. C’est encore très fragile. Il y a du mieux dans l’intention et l’énergie déployée, mais on reste un peu sur notre faim. Prenez le match contre Lyon, par exemple : il y a eu une occasion clé, mais peut-être qu’avec plus de confiance ou de sérénité mentale, ce match aurait pu basculer. Malheureusement, ça ne rentre pas, et c’est une des seules occasions qu’ils ont eues.

C’est encore compliqué, mais des matchs importants arrivent, notamment le week-end prochain. Est-ce que c’est une finale ? Pour moi, non. Une finale ne se joue pas à ce moment de la saison, et encore moins avant la mi-championnat. Il n’y a pas besoin d’ajouter une pression excessive. Cela dit, c’est une rencontre clé contre une équipe mal classée qui vient de changer d’entraîneur. C’est donc l’occasion de prendre des points face à un adversaire qui n’est pas au mieux mentalement.

En regardant les matchs, parfois, je reste un peu sur ma faim. Je ne vois pas encore une équipe totalement libérée. Heureusement, un joueur sort du lot en ce moment. En 11 matchs, Davitashvili a marqué 5 buts, ce qui n’est pas rien pour une équipe en difficulté. Mais en tant que supporter, on attend toujours un peu plus."

L'ASSE devra se faire sans Old et Nadé

Sylvain (Peuple Vert) : "L'ASSE à sa place ? Qu’on dresse ce constat ou pas, c’est une réalité, c’est factuel. Aujourd’hui, l’équipe est 16ᵉ, c’est un fait. Maintenant, il y a une série de quatre matchs importants qui arrivent avant les vacances de décembre : Montpellier, un déplacement à Rennes, la réception de Marseille et un voyage à Toulouse.

Je pense que le match contre Marseille sera très compliqué. Mais au-delà de ça, tu as Montpellier, Rennes et Toulouse, des équipes qui, comme nous, se trouvent dans la deuxième partie du tableau. Ce sont des rencontres où il faudra absolument prendre des points. Cela dit, je ne dis pas qu’on est incapables de faire un coup contre Marseille, qui alterne le chaud et le froid, et qui reste une équipe difficile à cerner.

Quoi qu’il en soit, ces quatre prochains matchs donneront une tendance claire pour la suite de la saison, mais aussi pour le Mercato. Il ne faudrait pas être trop décroché, car cela pourrait nuire à l’attractivité du club et compliquer les arrivées de nouveaux joueurs au Mercato hivernal. Je pense que ce Mercato sera forcément animé, aussi bien au niveau des arrivées que des départs.

Si certains joueurs peu utilisés décident de partir, ce ne sera pas forcément un problème. En revanche, il faudra renforcer le groupe, surtout avec les blessures de Old et Nadé. Même si celle de Nadé sera moins longue, elle reste un facteur à prendre en compte."

