Samedi à 19 heures, Montpellier se rendra à Saint-Étienne pour un duel crucial dans la lutte pour le maintien. Une rencontre où l’entraîneur Jean-Louis Gasset devra composer avec un effectif réduit par plusieurs absences majeures, mais également renforcé par certains retours. ASSE - Montpellier, c'est le match de la peur qui attend les supporters ce week-end. Midi Libre fait le point avant ce rendez-vous crucial pour les deux équipes.

Deux suspendus pour Montpellier

Le MHSC sera privé de deux pièces maîtresses au milieu de terrain. Jordan Ferri et Birama Touré, suspendus, manqueront cruellement dans l’entrejeu. Cependant, Montpellier pourra compter sur le retour de son capitaine et maître à jouer, Téji Savanier, ainsi que du jeune Stefan Dzodic, de retour après leur exclusion lors des matches face à Toulouse et Marseille.

Trois retours à Geoffroy-Guichard

Sur le plan physique, le club a connu quelques soulagements. Le milieu Joris Chotard et le défenseur central Becir Omeragic, absents depuis la défaite cuisante contre Marseille (0-5), devraient être disponibles. Chotard a repris sa place dans l’effectif tandis qu’Omeragic suit un entraînement individualisé en vue de retrouver rapidement le groupe. Chez les latéraux, Ambroise Sainte-Luce est opérationnel, offrant une option précieuse sur le flanc gauche.

Encore une avalanche de blessés

En revanche, plusieurs joueurs restent sur le carreau. Akor Adams, avant-centre athlétique et décisif (3 buts et 2 passes), est absent pour plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cuisse droite. Wahbi Khazri devrait continuer de jouer en pointe pour pallier cette absence. L’ailier Maamma (douleur musculaire) reste incertain après une IRM, tandis que Fayad, Issoufou et Mincarelli ne seront pas disponibles.

Enfin, les internationaux du MHSC, dont Mousa Tamari, Issiaga Sylla et Dimitry Bertaud, retrouveront l’équipe cette semaine après leurs matchs en sélection.

Face à Saint-Étienne, Montpellier devra montrer de la solidité et s’appuyer sur ses cadres comme Savanier ou Khazri pour espérer ramener un résultat positif dans une rencontre déterminante pour la suite de la saison.