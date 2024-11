Arrivé cet été à l'ASSE pour un montant estimé à environ trois millions d'euros en provenance du FC Čukarički, Igor Miladinovic représentait une belle promesse pour le milieu de terrain stéphanois. Pourtant, trois mois après son arrivée dans le Forez, le jeune Serbe n’a toujours pas joué la moindre minute en professionnel. Le pari des dirigeants stéphanois tarde à porter ses fruits, soulevant des interrogations sur la pertinence de cet investissement.

Un potentiel technique, mais des débuts compliqués

À 21 ans, Igor Miladinovic sort d’une saison encourageante en Serbie, où il a disputé 33 matchs et inscrit 11 buts sous les couleurs du FC Čukarički. Sa polyvalence et ses qualités techniques en faisaient une cible intéressante pour l’ASSE, en quête d’un meneur de jeu capable d’apporter de la créativité dans l’entrejeu. Cependant, son adaptation au championnat français semble plus difficile que prévu.

Pour l’instant, Miladinovic se contente de quelques apparitions avec l’équipe réserve en National 3. Là où on attendait qu’il fasse la différence, le constat est plus mitigé. Loin de dominer ses adversaires, le jeune milieu peine à s’imposer, et ses carences physiques sont devenues un véritable frein à son évolution. Son jeu, axé sur la technique et la vision, manque pour l’instant d’impact dans des joutes où l’intensité et le duel physique prédominent.

Aligné dans le groupe professionnel à trois reprises (face à Nantes, Lens et Strasbourg), Miladinovic n’a pourtant pas eu l’occasion d’entrer en jeu. Une situation qui interroge sur son rôle dans l’effectif actuel, surtout dans un contexte où l’ASSE peine à trouver un véritable leader technique dans l’entrejeu.

Un pari osé par les dirigeants de l'ASSE

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE, confiait lors de sa signature : "Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l'accompagner. C'est un garçon qui propose beaucoup d'activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous emmener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C'est ce qui nous a intéressé dans son profil."

Après son arrivée, l'entraîneur des Verts avait expliqué que le joueur n'était pour l'heure pas prêt : "Igor, lui, il n’est pas prêt physiquement par rapport à sa préparation. Ça a été aussi un petit peu mouvementé, assez rapide pour lui. Donc là, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc un garçon technique, assez vif, au milieu de terrain, plutôt offensif. Petit gabarit, voilà, dribbleur. Mais lui, maintenant, il faut que nous le fassions travailler, notamment physiquement, pour que petit à petit, il puisse vraiment intégrer le groupe.

Je pense que c’est un garçon qui va pouvoir nous aider, mais il faudra du temps. Il faudra vraiment plus de temps. On a besoin de lui faire une préparation avant de pouvoir le pousser un peu plus. Il y a de grandes chances qu’il joue avec l’équipe préserve. Si on n’a pas de contre-indications, il jouera avec l’équipe réserve."

Entre confiance et questionnements

En interne, on veut rester confiant. On nous loue les qualités techniques du Serbe et on croit en sa capacité à franchir un palier. Cependant, d'autres ne cachent pas que son acclimatation à un championnat plus exigeant, à la fois physiquement et tactiquement, demandera du temps. S'il montre de belles choses à l’entraînement, il devra s’endurcir physiquement. Un passage obligé pour espérer performer en Ligue 1. Parviendra-t-il à s'adapter ? Loin d'être évident de l'affirmer en l'état.

Une personnalité discrète mais déterminée

Malgré ce contexte difficile, Igor Miladinovic garde la tête froide. D’après son entourage, le jeune Serbe est heureux de son arrivée à Saint-Étienne. Réputé pour sa discrétion, il s’applique à s’intégrer sans faire de vagues. Il s'agit d'un jeune joueur qui semble avoir conscience des progrès à accomplir. La barrière de la langue, la découverte d'un nouvel environnement, la compréhension d'un nouveau football, il faudra probablement du temps à Igor Miladinovic pour retrouver la confiance.

Prêt ou patience ? L’avenir à l'ASSE en question

Pour l’heure, le scénario d’un prêt en janvier reste envisageable. Un passage dans un club où il pourrait accumuler du temps de jeu serait peut-être bénéfique pour lui permettre de s’adapter au football français et de gagner en confiance.

Cependant, cette hypothèse n’efface pas les doutes. Erreur de casting ? Ou bien Igor Miladinovic pourrait-il être une révélation à avenir ?

Une chose est sûre : les mois à venir seront décisifs. En attendant, le pari reste risqué pour l’ASSE, qui espère ne pas avoir misé sur un énième espoir au destin avorté. Igor Miladinovic pourra-t-il répondre à ces attentes ? Seul le temps le dira.