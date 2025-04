Comme chaque semaine, l'émission des supporters des Verts, le Sainté Night Club, s'est réuni ce lundi soir en compagnie d'Adrien Ponsard. L'ancien attaquant de l'ASSE a commenté la lourde défaite stéphanoise face au PSG. L'occasion d'aborder différents sujets. Extraits.

Adrien Ponsard (ex-ASSE) : "Je suis un peu estomaqué d'entendre que les joueurs ont été contents de leur match. Qu'ils soient contents des 30 premières minutes qu'ils font, je peux l'admettre. Mais on ne peut pas dire à la fin du match qu'on est content d'avoir pris 6. [...] Ce que je retiens, c'est le spectacle en tribunes. J'ai plutôt regardé ce qui se passait dans la tribune et sincèrement, quand j'entends certaines déclarations d'un certain ministre, ça me rend dingue. Ça me rend dingue de voir le peuple qu'il y avait au stade, l'ambiance malgré le score. Le spectacle n'était pas sur le terrain, mais en tribunes."

Horneland trop ambitieux pour l'ASSE ?

Adrien Ponsard (ex-ASSE) : "Sur le match de samedi, à un moment ou à un autre, même si tu fermes le jeu contre une équipe comme Paris, ils vont te faire sortir, ils vont te faire déjouer. Face à Paris, tu as beau bloquer tout ce que tu veux, quand tu as des joueurs en face comme Barcola, Doué ou Dembélé qui sort du banc, c'est hyper compliqué de fermer le jeu.

Pour autant, on perd des ballons de manières inacceptables sur les buts encaissés. C'est inadmissible à ce niveau-là. Quand tu joues contre des mecs de ce calibre, si tu ne mets pas de l'intensité, tu vas te faire tuer. Après, je me pose la question, est-ce qu'il a les joueurs pour pratiquer ce football-là ? C'est la question que je me pose et la réponse pour moi est non."



Adrien Ponsard (ex-ASSE) : "Lucas Stassin est en train de faire une très bonne seconde partie de saison. Il vient d'arriver et il a 20 ans. Pour un jeune joueur, c'est quand même pas mal. Il fait un bon parcours pour le moment. Je pense qu'offensivement, on a un potentiel. Cardona, Stassin, Davitashvili, Old ou encore Wadji. Mais on doit être plus créatif au milieu de terrain. On a trop peu cette capacité à porter le ballon vers l'avant. Stassin ? Il faut qu'il continue sa progression. Par contre, s'il continue ainsi, je ne vois pas comment il pourrait rester à l'ASSE."



Abonnez-vous !