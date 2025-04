Face à un avenir incertain en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne pourrait puiser en Ligue 2 les ressources nécessaires à sa reconstruction. Des jeunes aux profils variés émergent cette saison et pourraient incarner le renouveau de l'ASSE.

L’AS Saint-Étienne est dos au mur. Englués dans la zone rouge, les Verts pourraient retrouver la Ligue 2 dès l’été prochain. Pourtant, relégation ou non, les grandes lignes du projet stéphanois sont déjà tracées : jeunesse, compétitivité et rentabilité. Dans cette optique, la deuxième division française regorge de profils alignés avec cette vision. Certains sont déjà scrutés par des clubs de l’élite ou étrangers, mais l’ASSE a l’opportunité de se positionner intelligemment. L'Équipe a présenté 25 profils la semaine dernière. Des joueurs au potentiel très intéressant. Certains pourraient coller avec les besoins de l'ASSE.

Des gardiens pour l’avenir ?

Gautier Larsonneur et Brice Maubleu sont deux spécialistes du championnat de Ligue 2. Tous deux en fin de contrat en juin 2026, les dirigeants stéphanois pourraient anticiper et rechercher un nouveau portier l'été prochain. Trois noms s'imposent comme les plus talentueux de L2 aujourd'hui. Obed Nkambadio (22 ans, Paris FC), Ewen Jaouen (19 ans, Dunkerque) et Robin Risser (20 ans, Red Star). Mais le premier appartient au PFC en course pour la montée avec un projet ambitieux. La seconde est sous contrat avec Reims qui pourraient perdre Diouf cet été. Le troisième appartient à Strasbourg, club détenu par BlueCo (Chelsea), dont la volonté et de faire grandir les jeunes joueurs au sein de leur galaxie. Du talent, mais difficilement abordable pour les Verts !

Une ligne défensive à régénérer pour l'ASSE

Que ce soit dans les couloirs ou pour la charnière centrale, c'est le véritable chantier des Verts. Peu importe l'issue de la saison, l'ASSE devra remodeler une défense plus au niveau. Lors du dernier mercato hivernal, les dirigeants stéphanois avaient clairement visé Sadibou Sané (20 ans, Metz). Il montre cette saison que les Verts se sont guère trompés. On comprend pourquoi le président messin a refusé toutes les approches en se montrant très gourmand (plus de 10 millions €). Nouvelle attaque l'été prochain ? Sans maintien en Ligue 1, la piste semble impossible à finaliser.

Sur les flancs, Arsène Kouassi (20 ans, Ajaccio) pourrait très vite s’imposer à un échelon supérieur. C'est également le cas de Zakaria Ariss (20 ans, Bastia) ou Thérence Koudou (20 ans, Pau) qui présentent de vraies qualités. Appiah, Pétrot et probablement Maçon en fin de contrat, l'ASSE devra se renforcer à un poste qui pose problème depuis plusieurs saisons.

Des milieux pour structurer le jeu

Fourni en nombre, le milieu de terrain de l'ASSE pourrait pourtant là encore être profondément remodelé. Par exemple, il ne sera pas aisé de convaincre Benjamin Bouchouari de prolonger l'aventure dans le Forez. La Ligue 2 regorge de profils intéressants. Noé Lebreton (20 ans, Caen) avait tapé dans l'œil des Verts l'hiver dernier. Bloqué par son club, Caen devrait être relégué en National. De quoi faciliter l'opération. Nouvelle attaque à venir ? Vraie possibilité. Le potentiel est là, mais il faudra relancer ce jeune joueur qui s'est quelque peu perdu ces dernières semaines dans un contexte délicat.

D'autres joueurs présentent de belles qualités. C'est notamment le cas Abdoulaye Kanté (19 ans, Troyes). Lui aussi était dans le viseur de l'ASSE il y a quelques semaines. Il confirme tout son potentiel cette saison et pourrait être une opportunité qui apporterait du muscle à un entrejeu trop souvent dépassé physiquement.

Une ligne offensive à reconstruire

Là encore, l'issue de la saison sera déterminante. Quid de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili en cas de relégation ? Quoi qu'il en soit, la Ligue 2 regorge de jeunes attaquant de qualité. On pense naturellement à Cyriaque Irié (19 ans, Troyes), ailier supersonique, très efficace en un-contre-un. Mais très compliqué, voire impossible, à attirer vu de la concurrence.

Autre profil intéressant et plus abordable, Hugo Picard (21 ans, Guingamp). Un joueur technique, idéal pour un jeu de possession. Pathé Mboup (21 ans, Pau), Ousmane Diop (19 ans, Clermont) ou Mathys Detourbet (17 ans, Troyes) seraient également des paris tentants.

Miser sur la Ligue 2, un choix stratégique pour l'ASSE ?

Ce marché, longtemps sous-estimé, est devenu un vivier d’investissement très scruté par la Ligue 1 et les clubs étrangers. Les salaires sont abordables et les progressions intéressantes. L’ASSE, en quête de renouveau, n’a pas d’autre choix que d’aller piocher là où le talent est en train d’éclore. Les Verts ne pourront uniquement recruter à l'étrangers. En cas de descente, ces joueurs pourraient constituer un socle crédible pour viser la remontée. Et même en cas de maintien, ils seraient autant de paris sur l’avenir, capables de prendre de la valeur ou d’apporter une vraie plus-value sportive.

Source : L’Équipe