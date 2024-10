Comme chaque lundi, le Sainté Night Club vous a donné rendez-vous. L’occasion de revenir sur le point pris à Nantes avant de se projeter sur la réception d’AJ Auxerre. Plusieurs sujets ont été abordés. Extraits.

Un sujet dans les buts ?

Alex : « Le problème de Gauthier Larsonneur, c’est que parfois, on peut penser qu’il devrait se recentrer sur son travail de gardien et ne pas se disperser. Là, j’ai l’impression qu’il se disperse et qu’il n’est pas canalisé. Peut-être pour moins se disperser, parce que ça, c’est un travail au quotidien avec son coach. Il avait le brassard de capitaine. Je ne sais pas si c’est un service que d’être capitaine dans cette équipe pour lui. Pour le coup, il sort aussi un petit peu de son rôle dans la cage, même s’il ne peut rien sur les deux buts. Autant contre Nice, il prend l’eau comme les autres. Mais il y a un sujet Larsonneur parce que je pense qu’il commence à agacer aussi un petit peu par ses attitudes, par le chambrage, par des choses où finalement, on sent qu’il sort un petit peu de son match de temps en temps. C’est un joueur qui a besoin de s’entraîner à bloc, qui a besoin d’être focus sur son match, d’être dans sa rencontre. actuellement, il l’est de moins en moins. »

Pas le Larsonneur de la saison dernière

Antoine (Onze Mondial) : « On n’a pas le Larsonneur de l’année dernière. L’efficacité des attaquants de Ligue 1 n’est pas la même que celle des attaquants de Ligue 2. C’est aussi pour ça qu’il est plus en difficulté. On ne le sent pas comme l’année dernière. Je ne sais pas ce qu’il y a pu y avoir en interne. Je ne sais pas comment ça a pu se passer cet été. Je pense qu’il a eu un été un petit peu mouvementé en interne. Peut-être qu’on lui a fait ressentir que potentiellement, il y a quelqu’un qui pourrait arriver à prendre sa place. Ce n’est pas le Larsonneur conquérant de la dernière leader qu’on avait. De là à le mettre en flop, c’est difficile parce qu’il n’a pas non plus été accompagné de la meilleure des manières.

Il a souvent été laissé pour compte à se retrouver en duel, à prendre des buts où il n’était pas forcément aidé par sa défense. C’est pour ça que j’attendrai quelques rencontres pour voir comment ça évolue dans la saison. De par son passif avec ODO, voir si ça évolue dans le bon sens ou dans le mauvais. »