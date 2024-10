L’ASSE compte quatre points après six journées de Ligue 1. Avant-derniers du championnat, les Verts devront faire mieux pour se maintenir. Mais un calendrier qui semble plus abordable se présente. Focus.

Après avoir disputé six rencontres cette saison, l’ASSE compte une moyenne de 0.6 point par match. Insuffisant pour se maintenir. Si les Verts restaient sur cette faible moyenne, ils n’obtiendraient que 23 points après 34 journées de Ligue 1. Le maintien s’est joué à 32 points. Il faudra donc se rapprocher d’une moyenne d’un point par match.

Des débuts compliqués

Le calendrier stéphanois permet de relativiser. Olivier Dall’Oglio et ses hommes ont dû se frotter à des écuries qui visent l’Europe : Monaco, Lille et Nice. Dans « son » championnat, l’ASSE n’a finalement affronté que Le Havre, voire Brest qui reste toutefois un club inscrit en Ligue des Champions. Difficile de se projeter sur la saison à venir des bretons. À noter que les Verts se sont déplacé à quatre reprises.

Quoi qu’il en soit, les échéances à venir s’annoncent plus à la portée des Verts. À commencer par la réception de l’AJA ce samedi (J7). Une rencontre très importante entre deux candidats pour le maintien. La seconde trêve internationale permettra à Olivier Dall’Oglio et ses hommes de préparer une série de matchs qui vont s’enchaîner.

Pour les six prochaines rencontres, l’ASSE recevra cette fois à quatre reprises. Auxerre, Lens, Strasbourg et Montpellier se rendront à Geoffroy-Guichard. Des rencontres au cours desquelles, la bande à ODO devront impérativement prendre des points. Pendant cette même période, les Verts iront à Angers et Lyon. La tendance s’inverse donc avec une rencontre de plus à domicile. Les stéphanois devront se montrer efficaces à domicile s’ils veulent parvenir à réussir leur opération maintien.

Une fois cette série, ces six rencontres disputées, il n’en restera plus que trois (Rennes, Marseille et Toulouse) avant l’ouverture du mercato hivernal. L’occasion de réajuster un effectif pour l’heure déséquilibré.

AS Monaco – AS Saint-Etienne : 1 – 0 (défaite)

AS Saint-Etienne – Le Havre : 0 – 2 (défaite)

Stade Brestois – AS Saint-Etienne : 4 – 0 (défaite)

AS Saint-Etienne – LOSC : 1 – 0 (victoire)

OGC Nice – AS Saint-Etienne : 8 – 0 (défaite)

FC Nantes – AS Saint-Etienne : 1 – 1 (nul)

AS Saint-Etienne – AJ Auxerre

AS Saint-Etienne – RC Lens

Angers – AS Saint-Etienne

AS Saint-Etienne – RC Strasbourg

Olympique Lyonnais – AS Saint-Etienne

AS Saint-Etienne – Montpellier