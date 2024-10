Vivement critiqué depuis son arrivée dans le paysage des diffuseurs de la Ligue 1, DAZN change tout doucement de stratégie. Une première offre promotionnelle est arrivée en septembre alors qu’octobre va permettre aux supporters de profiter d’un nouveau geste de la plateforme britannique !

Depuis son arrivée sur le marché français en tant que diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN a dû faire face à de vives critiques concernant ses tarifs élevés. Avec des abonnements mensuels à 39,99 euros sans engagement ou 29,99 euros avec engagement d’un an, le service de streaming a rapidement provoqué un mécontentement chez de nombreux supporters. Beaucoup ont préféré se tourner vers des solutions illégales, comme l’IPTV ou des plateformes de streaming pirates, jugées plus accessibles.

Le PDG de DAZN France, Brice Daumin, n’a pas hésité à dénoncer cette tendance dans une interview au Parisien, qualifiant ces pratiques de « vol » et pointant du doigt les « organisations criminelles » derrière ces services. Cependant, conscient des réticences du public, DAZN a choisi de réagir avec des offres promotionnelles pour tenter de reconquérir les amateurs de football.

Une première offre promotionnelle en septembre pour DAZN

En réponse aux nombreuses critiques, DAZN a lancé une première initiative en septembre 2024. Entre le 10 et le 22 septembre, le service a proposé une réduction de 50 % sur ses abonnements mensuels sans engagement, abaissant temporairement le prix à 19,99 euros pour les deux premiers mois. Une promotion similaire a également été appliquée aux abonnements annuels, offrant une réduction sur la durée totale de l’abonnement, également à 19,99 euros par mois.

Ces initiatives visaient à rendre l’accès à la Ligue 1 plus abordable, surtout à l’heure où la concurrence illégale se faisait de plus en plus pressante. Mais malgré cette offre ponctuelle, le défi de DAZN reste de convaincre durablement les fans de football.

Et maintenant ? La gratuité pour tester !

Après cette première campagne promotionnelle, DAZN continue d’innover en proposant, pour la première fois, un essai gratuit de 7 jours sans engagement. À compter du 30 septembre et jusqu’au 13 octobre, les utilisateurs peuvent accéder à l’intégralité de la plateforme sans frais, avec la possibilité de se désabonner à tout moment avant la fin de la période d’essai.

Cette offre tombe à point nommé, puisqu’elle permet aux nouveaux utilisateurs de profiter gratuitement des matchs de la septième journée de Ligue 1 qui se dérouleront du 4 au 6 octobre. Toutefois, mauvais timing pour les supporters de l’ASSE puisque la rencontre des Verts sera diffusée sur beIN Sports… Avec la trêve internationale à venir, DAZN espère ainsi convaincre les utilisateurs de prolonger l’expérience en souscrivant à un abonnement payant par la suite.

En misant sur cette stratégie d’essai gratuit, DAZN cherche à attirer un public plus large, tout en offrant une alternative légale et de qualité aux adeptes de solutions pirates. Reste à voir si cette initiative parviendra à inverser la tendance et fidéliser une nouvelle base d’abonnés en France. Il faut dire que face aux pressions de la France, notamment à l’encontre du propriétaire de Telegram, plateforme qui facilitait le piratage, nombreux sont ceux qui ont fini par opter pour l’offre de DAZN ces derniers jours…