Depuis le 3 juin dernier, l'ASSE est passée sous pavillon américain. Un changement majeur pour le club stéphanois après vingt années de coprésidence Romeyer - Caïazzo. Très rapidement, la priorité des nouveaux dirigeants a été d'investir sur le marché des transferts. Les premiers effets s'observent déjà. Explication.

Alors que la montée en Ligue 1 semblait encore hypothétique, le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures a avancé ses tractations par l'intermédiaire de Larry Tanenbaum et de son bras droit Ivan Gazidis. Plusieurs mois d'échanges avec Bernard Caïazzo et KPMG ont finalement abouti sur une acquisition de l'ASSE. Un véritable virage pour le club stéphanois.

Très rapidement, les nouveaux dirigeants ont identifié que l'effectif qu'ils récupéraient n'avait pas une valeur marchande importante. Depuis sa descente en Ligue 2, l'ASSE a fait le pari de miser sur des joueurs confirmés pour retrouver l'Élite au plus vite. Un pari risqué puisque des salaires importants ont été accordés dans le cadre de cette mission. Si le pari s'est avéré finalement payant, les nouveaux dirigeants ont hérité d'un effectif sans valeur ou presque. Reconstituer un actif joueur solide était l'une des priorités estivales de l'ASSE. Pour ce faire, les Verts n'ont pas hésité à investir plus de 20 millions d'euros. Le tout en misant sur des jeunes profils avec qui des contrats longues durées ont été signés. Une manière de lisser les amortissements sur la durée.

Le site transfermarkt met régulièrement à jour son site régulièrement. L'occasion d'avoir un premier aperçu de la dynamique lancée par Kilmer Sports Ventures.

Top 10 des Valeurs Marchandes de l'ASSE

1. Lucas Stassin - 6 M€

2. Mathis Amougou - 6 M€

3. Zuriko Davitashvili - 5 M€

4. Gautier Larsonneur - 4 M€

5. Aïmen Moueffek - 3 M€

6. Pierre Ekwah - 3 M€

7. Augustine Boakye - 3 M€

8. Igor Miladinovic - 3 M€

9. Mathieu Cafaro - 2.5 M€

10. Ibrahim Sissoko - 2.5 M€

Évolution de la valeur marchande de l'ASSE

Saison 2024 - 2025 : 55.75 M€

Saison 2023 - 2024 (Ligue 2) : 47.20 M€

Saison 2022 - 2023 (Ligue 2) : 66.5 M€

Saison 2021 - 2022 : 105.65 M€

Saison 2020 - 2021 : 154.50 M€

Place à la jeunesse

Kilmer Sports Ventures via les nouveaux dirigeants font ainsi le pari de miser sur la jeunesse. Une jeunesse à qui du temps de jeu est offert depuis le début de saison. La meilleure des manières de voir ses jeunes joueurs prendre de la valeur. Sous condition qu'ils performent.

À titre indicatif, voici les moyennes d'âge des derniers onze alignés par Olivier Dall'Oglio :

AS Saint-Etienne - Auxerre : 25.6 ans

Nantes - AS Saint-Etienne : 25.6 ans

Nice - AS Saint-Etienne : 26.3 ans

AS Saint-Etienne - Lille : 26.3 ans

Brest - AS Saint-Etienne : 26.5 ans

AS Saint-Etienne - HAC : 26.5 ans

Monaco - AS Saint-Etienne : 26.1 ans

Metz - AS Saint-Etienne : 27.7 ans

AS Saint-Etienne - Metz : 27.1 ans

AS Saint-Etienne - Rodez : 27.1 ans