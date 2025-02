Alors que l'ASSE traverse une énième période délicate en matière de résultat, Patrick Guillou a commenté la dernière copie des stéphanois. Retour sur le dernier Sainté Night Club. Extraits.

Patrick Guillou (Ex-ASSE) : "Cornud ? Je ne suis absolument pas surpris, parce qu'il a été dans la lignée de ce qu'il avait montré depuis qu'il était titulaire après la blessure à Nice. On dit qu'il est un excellent contre-attaquant, mais on n'en a pas encore vu grand-chose. En tout cas, ce n'est pas un vrai défenseur dans l'âme, on l'a déjà vu plein de fois. Si on prend ses stats, on se dit qu’il ne perd pas un duel. Quand tu regardes plus loin, c'est normal qu'il n'en perde pas : il n'en joue pas.

Il a cette qualité de se coller à la ligne. Et comme il n'y a pas beaucoup d'espace pour son attaquant pour le déborder sur le côté, l'attaquant rentre toujours à l'intérieur. Là, il attend que Nadé soit là, c'est pour ça qu'il a aussi fait un bon match, Nadé. C'est pour ça que Mouton vient, quand il peut, faire les pompiers de service, ou Édouard vient. Donc, des fois, quand il se positionne bien, c'est un film d'intelligence par rapport à ses épaules pour amener l'attaquant plutôt à l'intérieur et éviter qu'il passe dans son dos.

Pétrot, la solution de l'ASSE ?

Patrick Guillou (Ex-ASSE) : "Je me rappelle ce que j'avais dit sur Pétrot. Quand il a vu Cornud arriver, il s'est dit : Je suis mort, il faut que je change de club. Et puis, quand il l'a vu aux entraînements, il s'est dit : Finalement, je vais peut-être rester un petit peu, parce que j'aurai l'opportunité de jouer. Et il ne s'est pas trompé.

Je rappelle quand même, qu'on l’aime ou non, qu'on aime Pétrot ou qu'on ne l’aime pas, qu'il soit limité, qu'il soit rustre, qu'il soit tout ce que vous voulez... Pétrot, au mois de juin-juillet, il était à la cave. Il était dans un loft. Il n'a pas participé aux séances, parce qu'on lui a fait comprendre qu'il devait partir. Il n'est pas parti en stage au Chambon-sur-Lignon. À la soirée d'intégration, finalement, on lui a dit : Tiens, Roger, viens passer un coup, il y a de la lumière. Il est monté. Après, on lui a dit : Mais non, finalement, tu ne restes pas. Tu ne restes pas dans le groupe. Et puis, quand il a vu le début de saison, il s'est dit : Je vais m'accrocher et je vais y aller.

Du coup, Cornud, on le met côté gauche. Il n'a pas donné satisfaction, mais on va le revoir puisqu'on va être dans la logique de faire jouer ceux qui sont arrivés."

Des joueurs qui se cachent derrière le staff ?

Patrick Guillou (Ex-ASSE) : "Si tu pousses le bouchon un peu plus loin, tu fais un audit pour savoir pourquoi, au niveau du staff médical, il faudrait éventuellement changer les choses. Je pense que Tarak est un excellent médecin, hyper loyal envers le club. Et si on pose la question aux joueurs pour leur demander ce qu'ils pensent du staff médical, ils ont tout intérêt à dire que les médecins ne sont pas bons...

Ils ne se remettront jamais en question par rapport à la préparation invisible, par rapport à la récupération, par rapport à ce qu'ils peuvent faire pour être professionnels. Et puis, c'est plus sympa de charger le médecin que d'avouer qu’on est à 20-20 ou qu'on est en train de manger des kebabs, qu'on a le sac à dos sur le ventre et qu'on n'arrive pas à courir. Donc c'est plus facile de dire que c'est Hubert Largeron, le stade de la préparation physique, sans se remettre en question."