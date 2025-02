La LFP a engagé une guerre sans relâche pour faire cesser le piratage des rencontres dont elle détient les droits. Toutefois, un acteur ne partage pas totalement son approche : le diffuseur principal, DAZN. Ce dernier menacerait de ne pas honorer le prochain versement qu'il doit effectuer auprès de l'instance du football professionnel français. Daniel Riolo commente cette situation, qui pourrait avoir un impact majeur sur les clubs de Ligue 1.

Engagée dans un combat permanent contre le piratage, la Ligue de Football Professionnel (LFP) vient d’obtenir plusieurs ordonnances du Tribunal judiciaire de Paris, rendues le 16 janvier dernier, comme elle l'indique dans un communiqué paru le 4 février dernier. Ces décisions visent à durcir les mesures de blocage existantes en ciblant directement les moteurs de recherche, tels que Google et Bing, ainsi que les services de DNS alternatifs.

L’objectif est clair : empêcher le contournement des restrictions mises en place par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Pour cela, la LFP mise sur deux leviers complémentaires : le déréférencement des sites de streaming illégal et le blocage des accès via des DNS permettant de contourner ces restrictions.

Déterminée à protéger les droits audiovisuels des championnats de Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT, la LFP poursuit son travail en collaboration avec les clubs et les diffuseurs. Cette nouvelle offensive judiciaire s’inscrit dans une stratégie globale visant à garantir l’intégrité du football professionnel face aux menaces du piratage.

DAZN veut une vraie lutte contre le piratage !

Oui, mais voilà, il y en a un qui ne semble pas tout à fait convaincu par l'énergie déployée par la LFP : c'est le diffuseur principal DAZN. Selon les informations de RMC Sport, DAZN envisagerait de ne pas payer, ou seulement partiellement, la prochaine échéance qui doit être honorée dans quelques jours.

Daniel Riolo, journaliste sportif dans l'After Foot sur RMC, réagit :

"Alors qu’aucune information n’avait filtré sur ce que tu viens d’évoquer, la semaine dernière, je racontais que lors de ma visite au ministère, on m’avait dit : "Effectivement, il va falloir qu’on aide DAZN sur le piratage." Par exemple, en Angleterre, là où ils sont 50 à travailler sur le sujet durant un week-end, nous, en France, nous ne sommes que trois. Forcément, c’est un problème, et il faut voir ce qu’on peut faire. Mais il faut agir maintenant, alors qu’une grande réunion est prévue en mars entre tous les partenaires concernés : clubs, diffuseurs, ministères et ligues.

Or, avant même cette fameuse réunion, on apprend que DAZN menace de ne pas payer dès le 15 du mois. Comme d’habitude, lorsque tu creuses un peu cette information, certains présidents, proches de Vincent Labrune, refusent de sombrer dans le catastrophisme et affirment : "Non, non, non, il n’y a pas de sujet, ne vous inquiétez pas, DAZN va payer." Mais d’autres commencent à s’inquiéter. DAZN traverse aussi des difficultés en Italie, où ils estiment avoir payé trop cher par rapport à la perte d’abonnés et à la baisse d’intérêt pour le football. Ils observent la même tendance en France."

Lutte contre le piratage : 50 techniciens en Angleterre, 3 en France !

"La différence, c’est qu’en Italie, la Ligue est plus puissante, tandis qu’en France, des faiblesses apparaissent. DAZN semble donc se dire que s’il faut mettre la pression et menacer de ne pas payer, c’est ici qu’ils le feront, d’autant plus qu’ils n’ont plus de bonnes relations avec la LFP. Rien ne va réellement : CVC est fâché, la Ligue est fâchée, le diffuseur est mécontent… Et en plus, l’excuse avancée sera toujours la même : "Ils ne font pas assez contre le piratage."

Toutes les communications de DAZN tournent autour de ce problème. Souviens-toi, dès septembre-octobre, ils nous avaient même fait la remarque en disant : "On a l’impression que vous faites la promotion du piratage." Juste parce que quelques auditeurs avaient appelé pour en parler, et que Kévin avait simplement dit : "Vu le prix, je peux comprendre que certains fassent ce choix." Il n’avait fait que refléter un sentiment largement partagé par le public, sans pour autant faire l’apologie du piratage."