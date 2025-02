La rencontre entre l'ASSE et le Stade Rennais, soldée par une défaite 2-0 des Verts, restera marquée non seulement pour son issue sportive, mais surtout pour une action qui fait grand bruit. Un tacle violent du Rennais James sur Benjamin Bouchouari a soulevé l'indignation des supporters stéphanois et de nombreux observateurs.

Si, sur le moment, l'arbitre de la rencontre n'a sanctionné la faute que d'un simple carton jaune, la polémique a rapidement enflé. En effet, la Direction Technique de l'Arbitrage a publié la vidéo des échanges entre l'arbitre central et la VAR, et le contenu de ces discussions a surpris beaucoup de monde. On y entend les arbitres hésiter, peser la gravité de l'action sans jamais arriver à la conclusion que la faute méritait une expulsion. Une décision incomprise par de nombreux analystes, au vu de la violence de l'intervention.

Bouchouari (ASSE) s'insurge sur Instagram de la décision arbitrale

Benjamin Bouchouari, victime du tacle, a réagi sur ses réseaux sociaux, exprimant son incompréhension et sa frustration. "Oui, c'est bon, il en manque un peu ? Ma cheville ?", a-t-il publié en référence aux mots communiqués par l'arbitre central.

Cette décision arbitrale pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'ASSE, qui lutte pour son maintien en Ligue 1. En infériorité numérique, Rennes aurait pu connaître une fin de match bien différente, offrant peut-être une chance à Saint-Étienne de revenir au score. Cette affaire relance le débat sur l'utilisation de la VAR et la cohérence des sanctions disciplinaires dans le football français.

Les Verts, eux, devront rapidement tourner la page et se concentrer sur les prochaines rencontres, essentielles pour leur survie en Ligue 1. En effet, l'équipe d'Eirik Horneland se déplace au vélodrome ce week-end avec quatre matchs d'une importance capitale : Angers (domicile), Nice (domicile), Le Havre (extérieur) et Montpellier (extérieur). Trois équipes aux objectifs similaires, celui de rester dans l'élite du football français.