Comme chaque semaine, le Sainté Night Club vous a donné rendez-vous ce lundi soir. L'occasion de se projeter sur le prochain match de l'ASSE en compagnie de Martin Mosnier, journaliste chez Eurosport. Un Derby attendu par beaucoup. Extraits.

L'ASSE trop frêle ?

Martin Mosnier (Eurosport) : "Franchement, je ne pense pas que l'ASSE peut créer la sensation à Lyon. Il y a trop de déficits physiques. Un derby, c'est un combat, et on a quand même beaucoup de joueurs encore trop tendres dans cette équipe, sans oublier une charnière défensive trop fragile. Je vois encore trop de failles dans cette équipe. Et Dall'Oglio n’y est pour rien.

Bien sûr, avec un bon état d'esprit, on peut combler certaines lacunes. Le football, c'est aussi une question de rapport de force, et tout dépendra de la version de l'OL que l'on aura en face. Si c'est l'OL du début de saison, pourquoi pas ? Mais la vérité, c’est que même la 'deuxième équipe' de l'OL est, sur le papier, plus forte que le onze de départ de Saint-Étienne. Ils ont une profondeur de banc que nous n’avons pas du tout. Peut-être que Saint-Étienne sera prêt dans six mois ou un an, mais aujourd'hui, l'équipe n'est clairement pas prête. Et j’ai peur que cela finisse par une lourde défaite au Groupama Stadium, car ce que j'ai vu depuis le début de la saison ne m'incite pas à l'optimisme.

L'OL et son efficacité

Martin Mosnier (Eurosport) : "J’ai aussi regardé des matchs de Lyon où ils sont parfois passés à côté, certes. Mais c’est une équipe qui se crée énormément d’occasions. Certes, ils manquent d’efficacité devant le but — la saison d’Alexandre Lacazette est très compliquée, par exemple — mais ils se procurent énormément d'occasions, ils pressent, ils dominent. Et Sainté est très, très fragile derrière. Il ne faudrait pas que Lyon ouvre le score trop vite, sinon cela pourrait déclencher une avalanche et rendre le match très compliqué. J’espère me tromper, mais sur le papier, je vois aujourd'hui peu de raisons d’espérer."