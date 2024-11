L’ASSE a parfaitement lancé son mois de novembre par un succès 2-0 face à Strasbourg. Avant la trêve internationale, la semaine prochaine, l’ASSE va se rendre à Lyon pour le derby. Une rencontre évidemment très attendue par tous les supporters des Verts. Un autre choc vient d’être programmé. L’ASSE débutera son mois de décembre par la réception de l’OM.

Des rencontres qui tiennent leurs promesses

Le bilan sur les 5 dernières confrontations entre l’ASSE et Marseille a Geoffroy Guichard est équilibré. 2 victoires partout et 1 match nul. La dernière rencontre avait vu l’OM s’imposer 4-2 lors de la saison 2021-2022. Timothée Kolodziejzcak nous avait offert un magnifique but contre son camp. La saison précédente, Marseille s’était incliné dans le Chaudron. Arnaud Nordin avait inscrit l’unique but de la rencontre.

En 2019-2020, Marseille venait battre l’ASSE 2-0 dans le Chaudron. Les hommes de Claude Puel avaient étés logiquement battus. Dimitri Payet et Nemanja Radonjic avaient inscrits les buts phocéens. Les Marseillais avaient terminé à la 2eme place de Ligue 1 avant l’arrêt du championnat. L’ASSE était 17ème. La saison qui précède, les Verts jouaient les premiers rôles. Les marseillais en crise, venaient de perdre face à Andrezieux quelques semaines plus tôt en Coupe de France. Strootman ouvrira le score avant que Wahbi Khazri n’inscrive un doublé. Le tunisien avait offert la victoire à l’ASSE en fin de rencontre d’un missile mémorable. Saint-Etienne terminera 4ème du championnat cette saison là. Enfin lors de la saison 2017-2018, les 2 équipes s’étaient quittées sur un match nul. Robert Beric et Kevin Monnet Paquet avaient inscrit les 2 buts stéphanois.

L'ASSE clôturera la 14ème journée de Ligue 1

Saint-Étienne recevra l’OM en clôture de la 14ème journée de Ligue 1. Le match aura lieu le Dimanche 8 décembre à 20h45. La rencontre sera diffusée sur DAZN.

Programmation complète de la 14ème journée de Ligue 1

Vendredi 6 décembre 2024 à 19h00 sur DAZN

LOSC Lille – Stade Brestois 29

Vendredi 6 décembre 2024 à 21h00 sur DAZN

AJ Auxerre – Paris Saint-Germain

Samedi 7 décembre 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

AS Monaco – Toulouse FC

Samedi 7 décembre 2024 à 19h00 sur DAZN

OGC Nice – Havre AC

Samedi 7 décembre 2024 à 21h00 sur DAZN

Angers SCO – Olympique Lyonnais

Dimanche 8 décembre 2024 à 15h00 sur DAZN

RC Lens – Montpellier Hérault SC

Dimanche 8 décembre 2024 à 17h00 sur DAZN

FC Nantes – Stade Rennais FC

RC Strasbourg Alsace – Stade de Reims

Dimanche 8 décembre 2024 à 20h45 sur DAZN

AS Saint-Étienne – Olympique de Marseille