Ce dimanche se jouera le derby entre l'ASSE et l'OL après deux ans d'absence. Les lyonnais joueront d'abord ce jeudi soir à 21h contre Hoffenheim en Ligue Europa. Pierre Sage a tranché en conférence de presse sur la priorité et compte bien le justifier dans ses choix.

Ce mercredi, les Lyonnais se rendent en Allemagne, et ce n'est pas pour faire du tourisme.

Jeudi soir, à 21h, l’OL a rendez-vous à la PreZero Arena pour affronter Hoffenheim. Bien que ce 16e de Bundesliga 🇩🇪 ne représente pas un défi insurmontable, ce 4e match européen de la saison doit être pris très au sérieux. Affronter Hoffenheim, actuellement en position de barragiste dans le championnat allemand, devrait permettre à l’équipe de retrouver le bon chemin.

ASSE-OL, la priorité !

Malgré la volonté des lyonnais de prendre des points en Allemagne, la priorité de l'entraîneur des Gones reste le derby. En effet, selon ses dires de la conférence de presse, le coach lyonnais devrait laisser le banc Lacazetten Matic, Tolisso et Fofana. 4 de ses joueurs clefs dans le 11 de départ. L'occasion pour lui de les préserver et ainsi les faire debuter pour la rencontre de ce week-end au Groupama Stadium.

Un match à guichets fermés

Attendu depuis plus de deux saisons, le derby fait son retour en ligue 1 au plus grand bonheur des supporters des deux camps. Pourtant, les stéphanois sont interdits de se rendre au Parc OL. De ce fait, le club rhodanien a fait le choix de commercialiser les places habituellement prévues pour le parcage visiteurs. Ainsi, le club a vendu l'intégralité des places et sera à guichets fermés.

Les joueurs d'Olivier Dall'Oglio devront donc se montrer à la hauteur dans un stade qui sera uniquement lyonnais. Avec près de 57 000 personnes attendues, l'OL pourrait faire son record d'affluence dans son nouveau stade. Le choix de programmer le match veille de jour férié (11 novembre) facilite probablement le fait de remplir le stade.