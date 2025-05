Nolan Roux et Benjamin Corgnet sont revenus sur la défaite de l'ASSE face à Monaco. Les deux anciens stéphanois étaient présent dans la dernière édition du Sainté Night Club.

Benjamin Corgnet (Ex-ASSE) : “Après ASSE – Monaco, j’ai de la frustration parce que je me mets un peu à la place des joueurs et du club. Quand on sait qu'il reste trois matchs et qu'on doit absolument gagner, on est à domicile… Malgré la contre-performance à Strasbourg, il y avait la victoire dans le derby où il y avait quand même de belles choses. C'est frustrant au bout de deux minutes de se prendre un but. C'est compliqué et c'est un peu le résumé de cette saison ce match. Davitashvili arrive à égaliser et une minute après, tu te reprends le second but. Que des coups sur la tête à chaque fois. C'est trop récurrent et l'équipe encaisse trop de buts pour pouvoir espérer se maintenir. Même s'il y a beaucoup d'envie, même s'il y a du mieux dans le jeu, il y a trop de défaillance pour une équipe qui joue son maintien et qui veut rester en Ligue 1.

Il y a des intentions de jeu. Quand je les vois jouer, quand je vois les intentions du coach, le pressing en place : J'ai l'impression que l'équipe finit toujours à la fin un peu sur les rotules. Et les seules erreurs de leur part, ça paye tout de suite cash. Après, c'est dur à remonter. Offensivement, le trio offensif est quand même de qualité. Mais il y a un équilibre qui n'est pas suffisant pour une équipe qui veut rester en Ligue 1.”

Horneland ne s'adapte-t-il pas ? - ASSE

Nolan Roux (Ex-ASSE) : “Quand Horneland est arrivé, il a tout de suite imposé son style. Il est arrivé avec un objectif simple : récupérer des ballons hauts et de mettre beaucoup d'énergie dans les matchs. Aujourd'hui, on voit toujours un Saint-Etienne très volontaire. On ne voit pas des joueurs marcher, on voit des joueurs tout le temps en activité, simplement, ils sont un petit peu limités. Alors est-ce que maintenant, il faudrait changer à deux matchs de la fin ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a les joueurs aussi pour ? C'est bien de vouloir changer de schéma tactique, mais il faut avoir aussi les joueurs pour s'adapter à ça.”

