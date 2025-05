C'est officiellement la fin de cette saison 2024-2025 d'Arkema Première Ligue. L'ASSE et l'ensemble des équipes de ce championnat ont joué les 22 rencontres. Officiellement maintenues la semaine passée, les Vertes se déplaçaient sur la pelouse d'une équipe qui évoluera en Seconde Ligue la saison prochaine : l'En Avant Guingamp.

L'objectif de cette dernière journée était de mettre fin à cette terrible série de cinq rencontres sans victoire. Présent en conférence de presse après le dernier match, Marc-Antoine Brihat s'était exprimé.

"Le football, ce sont des émotions. On passe par tout un tas d'émotions. On marque à la la fin, 94e. J'ai vraiment aimé l'apport de ce public qui a poussé les filles jusqu'à la fin. J'ai aussi aimé que les joueuses puissent célébrer avec les supporters à la fin. C'est une belle fin. L'objectif était de se maintenir et, ce, depuis le début de la saison. Il est atteint. On aurait aimé que cela se fasse un peu plus vite dans la saison mais il faut retenir le positif et savourer."

La composition de l'ASSE

👥 L'ultime XI de départ des Vertes pour #EAGASSE ! 💚 pic.twitter.com/LkA89KGLAy — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) May 7, 2025

Première mi-temps

Le coup d’envoi de cette dernière journée d’Arkema Première Ligue a été donné à 17h. Sur leur pelouse, les Guingampaises avaient à cœur de bien terminer avant de retrouver la Seconde Ligue la saison prochaine.

Le début de match est plutôt calme. Les Stéphanoises peinent à se montrer dangereuses dans les premières minutes. Il faut attendre la 20e minute pour voir une première véritable opportunité. Servie par Sarah Cambot, Adèle Connesson tente sa chance, mais ne parvient pas à redresser suffisamment le ballon, qui file à côté du cadre.

Quelques instants plus tard, c’est Sarah Cambot elle-même qui se retrouve en position offensive. Mais l’attaquante stéphanoise est finalement signalée hors-jeu.

Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Il ne reste alors que 45 minutes pour faire la différence et conclure cette saison 2024-2025 sur une bonne note.

Seconde mi-temps

Il faut attendre une dizaine de minutes après la reprise pour voir les Stéphanoises débloquer la situation. À la retombée d’une frappe signée Faustine Bataillard, Amandine Pierre-Louis suit parfaitement et parvient à tromper la gardienne guingampaise pour ouvrir le score.

Mais la réaction des locales ne tarde pas. Quelques minutes plus tard, Guingamp égalise et relance complètement le match.

Loin d’abdiquer, les joueuses de Marc-Antoine Brihat repartent de l’avant. Et c’est Adèle Connesson, déjà dangereuse en première période, qui redonne l’avantage aux Stéphanoises. Cette fois, l’attaquante ajuste parfaitement sa frappe pour inscrire le but du 2-1. La gardienne de l'ASSE, Maryne Gignoux quitte la pelouse. Elle disputait le dernier match de sa carrière en Arkema Première Ligue. Mais, à son tour, Guingamp ne lâche pas. Les locales inscrivent un second but. Emma Templier n'aura pas eu le temps de toucher un ballon. En toute fin de rencontre, Guingamp inscrit un troisième bute et s'offre un dernier succès (3-2)