Comme chaque semaine, le Sainté Night Club s'est réuni. Adrien Ponsard, ancien attaquant de l'ASSE et Pierre ont longuement décrypté la victoire des Verts tout en se projetant sur le prochain rendez-vous de l'AS Saint-Etienne. Extraits.

Pierre (Ex-Sainté Inside) : "C'était laborieux, Mais un tel match, le plus important, c'est de le gagner. Peu importe la manière. Je ne suis pas du tout inquiet. Ça ne m'inquiète pas le fait qu'on n'ait pas réussi à faire une passe. Ça ne m'inquiète pas parce qu'on a prouvé dans les matchs précédents, notamment face à Lyon, face à Strasbourg, qu'on pouvait mieux jouer. On pourra rééditer des belles performances. Le plus important, c'était de le gagner. Surtout quand on voit le calendrier qui nous attend jusqu'à fin décembre. Il fallait vraiment faire tourner le compteur point et mettre Montpellier à distance. Le taf a été laborieux, mais le taf a été fait."

L'ASSE doit rapidement se tourner vers Rennes

Adrien Ponsard (Ex-ASSE) : "J'ai trouvé une équipe combattive, ça s'est battu et c'était solide. À noter que c'est le deuxième match où on fait un clean sheet. Là, ça commence à prendre. Ekwah a fait un très bon match derrière. Il a bien aidé Abdelhamid. Abdelhamid qui revient bien aussi. On l'a peut-être enterré un peu trop vite. [...] L'équipe qui a gagné, c'est la seule équipe qui a marqué. On s'est battue avec ses armes.

Il va falloir rapidement se tourner vers le prochain match à Rennes. C'est une équipe qui est dans le dur, comme Montpellier l'était. Il va falloir jouer avec ses armes et leur rentrer dedans. Avoir une attitude de guerrier, un peu à l'image de Léo Pétrot. Techniquement, ce n'est pas un super joueur, mais c'est un guerrier qui ne lâche rien."

Bouchouari est devenu indispensable

Adrien Ponsard (Ex-ASSE) : "Abdelhamid ce n'est pas l'avenir de l'ASSE au niveau de la défense. Mais sur ce match-là, il a su reprendre et donner confiance. Il a fait quelques bonnes interceptions. A Rennes ce sera une autre partie face à Gouiri et Kalimuendo. En tout cas, Abdelhamid a pris de la confiance sur ce match. Est-ce que ça va lui en donner sur le match prochain ? C'est une vraie question."

Benjamin Bouchouari ? C'est devenu un titulaire indiscutable. C'est le seul joueur capable de prendre le ballon et d'aller de l'avant. En jouant, il prend confiance chaque semaine. Il nous l'a montré encore. Il a fait des récupérations de balles, des remontées de balles. Et il est décisif puisqu'il marque. C'est ce qui lui manquait. Ce joueur a un gros potentiel. Il faut qu'il continue à jouer avec son titulaire."