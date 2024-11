Dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'AS Saint-Étienne, Sylvain et Clément font le point sur la première partie de saison de la formation stéphanoise. Pendant 30 minutes, nous analysons les performances des différentes équipes du centre de formation de l'ASSE, un pilier du projet du club.

Un bilan des autres équipes de l'ASSE

Tout d’abord, un bilan sur les résultats globaux. La réserve vit un début de saison compliqué. Actuellement engluée dans le bas du classement, elle peine à enchaîner les bonnes performances. Une situation préoccupante pour une équipe dont le rôle est de préparer les jeunes talents à intégrer le groupe professionnel.

Heureusement, les U19 apportent une note positive. Avec des prestations solides, ils restent dans la course aux playoffs, un objectif réaliste pour cette génération prometteuse. Frédéric Dugand pourrait décrocher une seconde qualification consécutive. Encore mieux, les U17 brillent cette saison : leaders de leur poule, ils impressionnent par leur résultat mais le contenu n'est pas toujours à la hauteur des espérances.

Les joueurs qui se distinguent en ce début de saison

Nous mettons également en lumière certains joueurs qui se sont démarqués. Meyvin Agesilas continue de montrer des qualités techniques et mentales qui font de lui un espoir à suivre. Nadir El Jamali, maître du milieu de terrain, est une pièce maîtresse des U19. Lamine Ndiaye, grâce à son impact défensif, et Mylan Toty, solide en attaque, confirment leur potentiel pour l’avenir. Ils ne sont évidemment pas les seuls évoqués dans cet épisode. D'autres comme Prud'homme, Camara, Eymard, Kies, Traore, Kasia sont présentés et mis en lumière.

Un épisode riche en analyses et en perspectives d’avenir pour les Verts. Classements, analyses individuelles, projection sur l'avenir, possibles contrats professionnels... l’occasion idéale de mieux comprendre les enjeux et les promesses de la formation stéphanoise. À écouter sans modération !

