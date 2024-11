L'ASSE a fait son retour en ligue 1 après deux ans dans l'antichambre. Aimen Moueffek (ASSE) a été l'un des grands artisans de cette remontée avec une saison 2023-2024 de bon niveau. Cependant, il est en panne depuis quelques matchs où il est en dessous de son niveau. C'est quoi le problème ?

Un enfant de l'ASSE

Aimen Moueffek est l’un des talents les plus prometteurs de l’AS Saint-Étienne (ASSE), et son parcours incarne parfaitement la notion de travail, de détermination et de résilience. Né le 9 avril 2001 à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, ce milieu de terrain franco-marocain a gravi les échelons avec une impressionnante sérénité et maturité.

À 12 ans, Moueffek a rejoint le centre de formation de l’ASSE, où il s’est rapidement imposé comme un élément-clé des équipes de jeunes. Son abattage au milieu de terrain, sa vision du jeu et sa capacité à récupérer les ballons en font un joueur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien en tant que milieu relayeur qu’à des postes plus défensifs. Ces qualités, associées à un mental d’acier, lui ont permis de faire ses débuts en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021.

Malgré son jeune âge, Moueffek impressionne par sa générosité sur le terrain. Son engagement envers l’ASSE reste exemplaire. Cependant, comme tout jeune joueur, Aimen Moueffek a également connu des moments difficiles, notamment avec des blessures qui ont freiné sa progression. Néanmoins, il a toujours su revenir avec la même détermination, démontrant une capacité à rebondir face à l’adversité.

Au-delà du terrain, Moueffek se distingue par sa simplicité et son humilité. Attaché à ses racines et à sa famille, il incarne les valeurs de travail et de solidarité chères à l’ASSE. Avec un avenir prometteur devant lui, Aimen Moueffek a fait le choix de prolonger dans son club formateur l'été dernier pour 4 saisons supplémentaires. Une marque de confiance mutuelle qui a ravi les supporters.

Un début de saison en ligue 1 délicat

L'histoire d'amour entre Moueffek et l'ASSE ouvre donc un nouveau chapitre de son histoire. Les feux étaient tous au vert avant que ses vieux démons le rattrapent. Une blessure contractée lors de la préparation estivale après seulement une semaine vient gâcher son début de saison. En effet, le joueur de 23 ans sera éloigné des terrains jusqu'à fin août avec son retour sur les terrains contre le Stade Brestois (0-4).

L'ASSE profite de la première titularisation d'Aimen Moueffek pour s'offrir sa première victoire de la saison. Le match contre Lille (1-0) sonne comme un déclic et le retour d'Aimen Moueffek n'y est pas étranger. L'international espoir marocain enchaîne cinq titularisations (2 victoires, un nul et 2 défaites). La machine semble lancée mais les prestations sont en dents de scie, tout comme son binôme au milieu de terrain Mathis Amougou.

En parallèle, les entrants Louis Mouton et Benjamin Bouchouari affichent un visage séduisant lorsqu'ils entrent. Olivier Dall'Oglio décide donc de titulariser les deux joueurs et Aimen Moueffek enchaîne quatre matchs dans le rôle de remplaçant. Ses entrées sont délicates, comme ce week-end contre Montpellier où il a été en difficulté.

En 12 journées, il était disponible pour en jouer 10. Le joueur cumule 453 minutes de jeu sur les 900 possibles. En d'autre terme, il joue environ 50% des minutes possibles. L'ASSE a besoin d'un Moueffek plus tranchant surtout dans un milieu de terrain où il apparait comme le joueur utilisé le plus expérimenté. En effet, Lamine Fomba, Florian Tardieu et Thomas Monconduit ont un temps de jeu assez faible.

Une capacité à rebondir ?

Aimen Moueffek est-il en capacité de rebondir ? Le joueur dispose de qualités physiques naturelles au-dessus de la moyenne. Ainsi, il a besoin d'être au top physiquement pour pouvoir exprimer pleinement son potentiel. Sans cela, il peut paraitre brouillon, moins tranchant et donc moins performant. Ces dernières semaines, au regard de sa préparation tronquée, il semble pêcher dans ce secteur.

Aussi, le joueur doit digérer sa prolongation de contrat et assumer le statut que ce contrat lui incombe. Prévu comme une pièce importante dans le projet Kilmer, il va devoir retrouver ses standards dans les semaines à venir. Nul doute que ce joueur de caractère saura faire le nécessaire pour répondre à la confiance que tout le peuple vert lui accorde.