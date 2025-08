À huit jours de la reprise du championnat, l’USBCO ne sait toujours pas dans quelle division elle évoluera cette saison. Une incertitude qui plonge le club dans le flou total, et pousse le maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, à hausser le ton.

L’US Boulogne entre Ligue 2 et National : le flou total

Alors que la saison 2025-2026 de National doit reprendre dans une semaine, Boulogne-sur-Mer est toujours dans le brouillard. Le club, officiellement non promu, reste en attente d’une décision des instances nationales du football. En cause : l’appel déposé par l’AC Ajaccio devant le CNOSF, suite à sa relégation administrative. Une démarche qui retarde toute officialisation… et fige totalement Boulogne dans l'incertitude.

Pendant ce temps, le mercato a fait des ravages dans l’effectif. Plusieurs joueurs cadres ont quitté le club, qui n’a pu anticiper aucun recrutement structuré. Une situation intenable à quelques jours du coup d’envoi.

Frédéric Cuvillier : « un irrespect total envers l’USBCO »

Dans une lettre ouverte publiée ce lundi, le maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier, a pris publiquement la défense du club nordiste. Il dénonce une "situation rocambolesque, inadmissible et irresponsable".

« Face à l’irrespect dont est l’objet notre club de la part des instances nationales, j’apporte mon total soutien […] à l’ensemble de l’équipe dirigeante, sportive et technique, aux supporters et partenaires », écrit-il, tout en fustigeant des « arguties procédurales grotesques » et une « passivité complice » des instances.

L’élu appelle à un sursaut de responsabilité : « J’appelle à ce que les valeurs du sport reprennent enfin leurs responsabilités et agissent avec respect pour notre club, notre ville et les valeurs que nous portons. »

L’USBCO bloquée… et dépossédée

Sportivement, le club est dans une position invivable. Faute de visibilité, les dirigeants n’ont pu anticiper leur stratégie, ni pour le recrutement, ni pour l’organisation de la saison. Pire encore, Boulogne a vu plusieurs éléments quitter le navire, fragilisant encore un peu plus une équipe laissée sans cap.

Cette attente interminable nuit autant à l’image du club qu’à sa préparation. À l’échelle locale, l’impatience vire à l’agacement. L’USBCO, institution historique du football du Nord, attend qu'on respecte enfin ses droits et son avenir sportif.