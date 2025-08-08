L’AS Saint-Étienne a officialisé l’arrivée de Strahinja Stojković, latéral droit serbe de 18 ans, en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade. Le joueur comme son entraîneur affichent leurs ambitions.

Arrivé tout droit de Belgrade, Strahinja Stojković vit un tournant dans sa jeune carrière. Après avoir porté les couleurs de l’Étoile Rouge depuis l’âge de 7 ans, le défenseur rejoint le Forez pour un contrat qui court jusqu’en 2029. Un transfert qui s’inscrit dans la stratégie de l’ASSE de miser sur de jeunes talents prometteurs.

Stojković : “Une grande étape pour ma carrière”

À seulement 18 ans, le nouveau numéro 2 des Verts n’a pas caché son enthousiasme lors de son officialisation : “Rejoindre l’AS Saint-Étienne est une grande étape pour ma carrière. C’est une grande fierté pour moi comme pour mes proches. J’ai hâte de poursuivre ma progression en France dans ce club ambitieux.”

Le latéral droit, déjà international U19 serbe, arrive avec un bagage intéressant : formation complète à l’Étoile Rouge, expérience en Youth League et plusieurs apparitions avec l’équipe première, dont un match entier lors du sacre de champion en mai dernier.

Horneland séduit par le potentiel du joueur

L’entraîneur des Verts, Eirik Horneland, voit en lui un profil moderne et polyvalent : "C’est un jeune joueur avec un gros potentiel et un physique impressionnant. Il est déjà affuté. C’est un latéral capable d’apporter offensivement tout en assurant ses arrières. Malgré son jeune âge, il a déjà évolué avec l'équipe première et il va poursuivre son développement avec nous."

Sa capacité à se projeter vers l’avant tout en maintenant une rigueur défensive correspond parfaitement à la philosophie prônée par le coach norvégien. Stojković rejoint d’ailleurs un autre renfort en provenance de Belgrade, Ebenezer Annan, signe de la bonne relation entre l’ASSE et le club serbe.

Un pari sur l’avenir

L’ASSE investit sur un joueur au gabarit impressionnant (1,88 m), capable d’enchaîner les efforts sur son couloir droit. Si certains aspects défensifs doivent encore être perfectionnés, sa marge de progression est importante et sa polyvalence pourrait rapidement lui ouvrir les portes du onze titulaire.

Avec Stojković, les Verts confirment leur volonté d’allier jeunesse, potentiel et valeur marchande. Le public de Geoffroy-Guichard pourrait bien voir éclore, dans les prochaines saisons, un latéral droit capable de marquer le Forez.

Source : AS Saint-Étienne