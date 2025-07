Malgré la relégation, l’AS Saint-Étienne a bien lancé son mercato. Mais à six semaines de la clôture du marché, les chantiers restent nombreux. Entre départs attendus et arrivées ciblées, les dirigeants de l'ASSE ont encore fort à faire.

Des départs qui traînent encore

Après les départs actés de Pierre Cornud, Ibrahim Sissoko, et plusieurs fins de contrat (Pétrot, Mouton, Wadji, etc), l’ASSE poursuit sa large revue d’effectif. Dans cette optique, Dylan Batubinsika va quitter le Forez, mais son départ tarde à se concrétiser. Le club reste néanmoins optimiste quant à une issue rapide.

Yvann Maçon ne sera pas retenu non plus. Malgré une prolongation en catimini l’été dernier, le Guadeloupéen est clairement sur le départ. Des premières sollicitations sont apparues pour lui ces derniers temps.

De son côté, Mickaël Nadé a exprimé son envie de quitter le club après plusieurs saisons dans le Forez. Il ne sera pas retenu, mais les dirigeants souhaitent encaisser un montant qu'ils estiment raisonnable. Si une offre s’en approche, le défenseur pourra partir. Reste donc à savoir si les clubs intéressés seront en capacité de convaincre les Verts, alors que Nadé n'est pas dans l'optique de forcer un départ.

Darling Bladi, non convoqué à la reprise du groupe professionnel, va s'en aller. Bastia était intéressé, mais n’était pas du tout la seule écurie sur le coup. Son prêt à Bourg-Péronnas à attirer des prétendants et son départ est donc acté. Le deal s'est concrétisé hier avec le Bétis Séville, avec qui il a signé un contrat de deux ans. En ce qui concerne Cheikh Fall, pas convoqué par Horneland malgré des performances exemplaires en réserve, le milieu pourrait s'en aller dans les semaines à venir.

Dossiers complexes à gérer pour l'ASSE

Dans les prochaines semaines, d’autres dossiers épineux devront être tranchés. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili souhaitent quitter le club suite à la relégation. Si des renseignements ont été pris, aucune offre concrète n’a été formulée pour le moment. Les dirigeants restent sereins : les deux joueurs, signés l’été dernier, sont sous contrat longue durée. Mais les tensions pourraient monter à mesure que le mercato avance.

Autre cas sensible : celui de Pierre Ekwah. L’ASSE a levé l’option d’achat auprès de Sunderland, mais le joueur n’est pas présent à l’entraînement. Un départ semble inévitable. Pour réaliser une plus-value, les Verts attendent des offres supérieures à 7 millions d’euros. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt, mais les discussions restent ouvertes. Revoir Ekwah à Geoffroy-Guichard semble aujourd’hui de plus en plus improbable.

Mercato : priorité à un arrière gauche pour l'ASSE, Duffus arrive

Eirik Horneland l’a confié : il espérait des renforts avant le second stage de préparation. La priorité est claire : recruter un arrière gauche. Aucune piste n’a encore filtré, preuve d’une certaine discrétion voulue par le club. Mais l'idée est toujours de boucler rapidement l'arrivée du remplaçant de Léo Petrot.

Un avant-centre était également attendu pour compenser les départs d’Ibrahim Sissoko et d’Ibrahima Wadji. Comme révélé par nos soins, Joshua Duffus (Brighton) devrait très prochainement devenir un joueur de l'ASSE. Le buteur anglais a déjà été aperçu à l'Etrat.

Au poste de latéral droit, un départ de Maçon pourrait ouvrir la porte à une arrivée. Plusieurs profils ont été ciblés en Ligue 2 (Thibaut Vargas, Tony Strata). Mais ces derniers jours, les dirigeants se sont surtout intéressés à Paul Joly (Auxerre). L'ancien du DFCO a été sondé. Reste à savoir si le dossier ira plus loin. Les contacts sont récents et concrets.

Ensuite, l’ASSE devra s’adapter aux éventuels départs : un défenseur central, un milieu de terrain ou encore un ailier gauche pourraient par exemple être recherchés selon l’évolution du mercato. Les Verts anticipent un marché actif, notamment dans les quinze derniers jours d’août, période toujours décisive.

Pour aborder cette dernière ligne droite, l’ASSE a renforcé sa cellule de recrutement. Des listes de profils ciblés sont prêtes, permettant au club de réagir rapidement aux opportunités ou aux départs non anticipés. L’objectif est clair : éviter les "panic buys" et sécuriser les postes clés.

À suivre…

Arrivées

Chico Lamba (22 ans, DC – Portugal/Guinée-Bissau) – FC Arouca – 6,00 M€

Irvin Cardona (27 ans, AC – France) – FC Augsburg – 2,50 M€

Mahmoud Jaber (25 ans, MC – Israël) – Maccabi Haifa – 2,00 M€

Maxime Bernauer (27 ans, DC – France) – Dinamo Zagreb– 1,20 M€

Pierre Ekwah (23 ans, MDF – France) – Sunderland - 6 M€

Lassana Traoré (18 ans, AG – Sénégal) – Diambars FC 🇸🇳 – Montant inconnu

Darling Bladi (21 ans, AG – France) – Retour de prêt (Bourg-en-Bresse) – Fin prêt (30/06/25)

Ayman Aiki (20 ans, AD – France) – Retour de prêt (SC Bastia) – Fin prêt (30/06/25)

Beres Owusu (21 ans, DC – France) – Retour de prêt (QRM) – Fin prêt (30/06/25)

Karim Cissé (20 ans, MO – Guinée) – Retour de prêt (FC Annecy) – Fin prêt (30/06/25)