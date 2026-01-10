Alors que l’ASSE cherche à se renforcer au milieu de terrain, le nom de Rabby Nzingoula a été étudié. Jeune, prometteur et déjà exposé à la Ligue 1, le milieu formé à Strasbourg intrigue. Mais son profil correspond-il réellement aux besoins des Verts cette saison ?

L’AS Saint-Étienne avance avec méthode sur le marché des transferts. Le club souhaite miser sur des profils jeunes, capables de s’inscrire dans la durée tout en apportant une réponse immédiate aux manques identifiés par Eirik Horneland. Dans cette logique, Rabby Nzingoula apparaît comme une piste cohérente. À seulement 20 ans, le milieu de terrain dispose déjà d’une expérience non négligeable en Ligue 1, acquise notamment lors de son prêt à Montpellier. Pour autant, son éventuelle arrivée soulève plusieurs interrogations, tant sur son rôle que sur son adaptation au contexte stéphanois, toujours exigeant pour les jeunes joueurs.

Rabby Nzingoula, un profil très orienté vers le jeu défensif

Né le 25 novembre 2005 à Lille, Rabby Nzingoula a suivi un parcours progressif, passant par l’US Orléans avant de rejoindre le RC Strasbourg pour y poursuivre sa formation. En manque de temps de jeu en Alsace, il est prêté à Montpellier lors de la saison 2024-2025. Un choix payant sur le plan personnel, puisqu’il dispute 27 rencontres de Ligue 1 et inscrit son premier but chez les professionnels face à l’AS Monaco, malgré la défaite de son équipe.

Sur le plan statistique, le profil de Nzingoula est sans équivoque. Le jeune milieu se distingue avant tout par son impact sans ballon. Il figure parmi les meilleurs milieux de Ligue 1 au tacle, se classant dans le top 5 %, et affiche également de très bonnes données en interceptions, en fautes subies et en passes adverses bloquées. Des chiffres qui confirment sa capacité à couper les lignes et à perturber le jeu adverse. Pour une ASSE parfois en difficulté à la récupération, cet apport défensif pourrait représenter un vrai plus. En revanche, certains secteurs restent plus neutres, notamment les dégagements, où il se situe dans la moyenne du championnat, sans véritable point fort ni faiblesse rédhibitoire.

Une relance encore trop limitée pour répondre aux attentes stéphanoises ?

C’est sur l’aspect technique que le débat se cristallise. Le jeu de passe de Rabby Nzingoula apparaît comme un axe de progression majeur. Avec un taux de passes réussies de 78,8 %, il figure parmi les milieux les moins précis de Ligue 1 dans ce domaine. Son jeu long ne rassure pas davantage, affichant une réussite de 47,6 %, ce qui limite sa capacité à renverser le jeu ou à casser les lignes depuis une position basse.

Seule éclaircie dans ce registre, les passes en profondeur, où Nzingoula se classe dans le top 25 % du championnat. Un indicateur intéressant, mais encore insuffisant pour compenser un déchet global trop important à ce niveau. Dans le jeu vers l’avant, son apport reste correct sans être décisif. Ses portés de balle le placent légèrement au-dessus de la moyenne, tandis que sa réussite au dribble oscille autour du top 46 %, illustrant un joueur capable de progresser mais encore loin d’un profil créatif ou organisateur.

Un pari mesuré, mais pas sans zones d’ombre

La comparaison avec Pierre Ekwah s’impose naturellement. Défensivement, Nzingoula affiche un rendement supérieur, notamment dans l’agressivité et la récupération. En revanche, l’ancien Stéphanois offrait davantage de garanties à la relance et dans le jeu aérien, un écart qui s’explique aussi par la différence de gabarit entre les deux joueurs. Avec 1,89 m, Ekwah bénéficiait d’un avantage physique évident face aux 1,83 m de Nzingoula.

Recruter Rabby Nzingoula reviendrait donc à faire un choix clair. Celui de renforcer l’impact défensif du milieu de terrain, quitte à accepter certaines limites techniques dans la construction du jeu. Un pari qui peut s’avérer pertinent à court terme, à condition de l’associer à des profils plus à l’aise avec le ballon. Reste à savoir si l’ASSE a aujourd’hui davantage besoin d’un récupérateur supplémentaire ou d’un milieu capable d’apporter du contrôle et de la sérénité dans le jeu. C’est sans doute cette réponse qui déterminera si Rabby Nzingoula est, ou non, une bonne option pour les Verts.