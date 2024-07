Le mercato de l’ASSE a connu un sacré coup d’accélérateur lors des deux semaines qui ont précédé le stage au Chambon sur Lignon. La semaine dernière a en revanche été plus calme du côté du Forez. Les premiers matches amicaux vont donner des tendances. Olivier Dall’Oglio a prévenu qu’il ne se contenterait pas de ce qu’il a actuellement et qu’il espère encore des renforts.

Le match contre Clermont a donné de nombreuses indications. Tout d’abord, plusieurs bobos sont à signaler dans le groupe (Briançon, Tardieu, Petrot, Moueffek, Old). Davitashvili encore en vacances sera de retour ce mercredi pendant que Bouchouari, Aiki et Amougou sont en sélection. Boakye, Larsonneur ont été ménagés aussi. En résumé, le staff stéphanois a dû composer avec de nombreux jeunes. Agesilas, Mayilla, Othman, Owusu, Pedro, Makhloufi, J. Mouton, Ndiaye, Gauthier, Sahraoui.

À noter que le staff stéphanois a appelé le samedi en renfort 3 joueurs qui étaient dans un premier temps prévus pour jouer avec le groupe réserve contre Andrézieux (Lamine N’diaye, Jules Mouton et Jibril Othman).

Dégraissage obligatoire à l’ASSE !

Après avoir ajouté 5 contrats (bientôt 6 avec Mickaël Nadé), l’ASSE compte 40 contrats professionnels (dont Darling Bladi prêté à Bourg en N1). Alors que les arrivées ne sont pas encore terminées (5-6 recrues espérées encore), le club doit dégraisser. Plusieurs joueurs ne seront pas retenus en cas d’offre. Aussi, ils sont nombreux à être à une année de la fin de leur contrat (Monconduit, Green, Petrot, Appiah, Maçon, Dieye, Cafaro, Owusu, Nzuzi, Kinunga, Gauthier, Sahraoui, Saban et Lhery).

Des fins de contrat qui ouvriront forcément des discussions pour planifier la suite ! À suivre.

Yanis Lhery blacklisté ?

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Yanis Lhery sort d’un prêt raté au Luxembourg (11 matchs – 137 minutes – 1 but). Une saison riche en enseignements qui a surtout été gâchée par de nombreuses blessures. Quoi qu’il en soit, le groupe pro semble loin pour l’ancien international français U17. Sa reprise avec le groupe réserve en témoigne… De plus, au vu du nombre d’absents hier avec le groupe professionnel, il semblerait que plusieurs plus jeunes joueurs soient devant lui dans la hiérarchie ! Le staff stéphanois a en tout cas privilégié Meyvin Agesilas (2006), Jibril Othman (2004) ou encore Enzo Mayilla (2006), les trois néo-professionnels.

Le discours parait clair pour Yanis Lhery à un an de la fin de son contrat : être un cadre de la réserve de l’ASSE pendant une saison ou partir pour trouver un nouveau challenge plus ambitieux. Les dés sont jetés !