La prochaine saison de Ligue 1 débute dans moins d’un mois. Les différentes équipes ont repris le chemin de l’entraînement depuis plus ou moins longtemps, et de nombreux matchs amicaux se sont déjà joués. Ce week-end notamment, au cours duquel une immense majorité des équipes était sur le pont, avec des résultats plus ou moins favorables.

Les résultats des semaines précédentes

Jeudi 4 juillet : Strasbourg /Munich 1860 (ALL) – 1/2

Samedi 6 juillet : Lens /KV Courtrai (BEL) 4×25 min – 6/3 (Saïd, Aguilar, Ganiou, Cabot, Thomasson, Wahi)

Samedi 6 juillet : Monaco /Servette Genève (SUI) – 0-1

Mardi 9 juillet : Lille – KMSK Deinze (BEL) – 3/1 (Alexsandro, Tiago Santos, André)

Mardi 9 juillet : Strasbourg – Wolfsberger AC (AUT) – 0/0

Mercredi 10 juillet : Nice – Lausanne-Sport (SUI) – 2/2 (Cho, Guessand)

Vendredi 12 juillet : Brest – US Avranches (N2) – 2/0 (Le Douaron et Arconte)

Vendredi 12 juillet : Lens -Red Star FC (L2) – 6/0 (Wahi x3, Saïd, Guilavogui, Fulgini)

Vendredi 12 juillet : Nantes – SM Caen (L2) – 1-0 (Mahamoud)

Samedi 13 juillet : Lille – KV Malines (BEL) – 1/1 (Cabella)

Samedi 13 juillet : Lyon – Chassieu Décines (N3) 3×30 minutes – 7/0 (Lepenant 2x, Orban, Perret, Baldé, Molebe x2)

Samedi 13 juillet : Monaco – Cercle Bruges (BEL) – 1/1 (Kehrer)

Samedi 13 juillet : Reims – FC Fleury 91 (N2) – 2/0 (Fofana, Adeline)

Samedi 13 juillet : Rennes – US Saint-Malo (N2) – 3/3 (Wooh, Bourigeaud, Blas)

Samedi 13 juillet : Strasbourg – Fenerbahçe (TUR) – 0/4

Samedi 13 juillet : Toulouse – Rodez AF (L2) – 2/1 (Magri, Bangré)

Les résultats des matchs amicaux de la semaine passée