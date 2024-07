Le mercato bat son plein depuis plusieurs semaines, et l’ASSE n’est pas restée inactive. Forte de moyens plus conséquents qu’auparavant, l’AS St-Etienne a pu commencer ses emplettes avant de nombreux clubs qui attendaient de connaître l’épilogue du feuilleton des droits TV. Pour certaines écuries de Ligue 1, il va y avoir urgence à dégraisser. De quoi donner des idées aux décideurs stéphanois ?

La vente de la diffusion du championnat de France de Ligue 1 aura duré de nombreux mois pour accoucher de propositions bien en deçà des attentes de la LFP. La faute très certainement à la Ligue de Football Professionnel. Par effet dominos, cette denrière a mis de nombreux clubs dans la difficulté, à commencer par ceux dont le budget s’appuie essentiellement sur ces revenus.

Ainsi, il y a un mois, nous avions rapporté que de nombreux clubs devraient se serrer la ceinture, voire dégraisser avec générosité leurs effectifs. L’enjeu ? ne pas sombrer financièrement. Avec 500 millions obtenus de la part de DAZN et beIN Sports, la LFP devrait répartir environ 300 millions d’euros entre les 18 clubs de Ligue 1. Pas de quoi rassurer certains clubs qui vivaient au crochet des droits TV. Parmi ceux-ci, Angers, Montpellier, Le Havre et Nantes notamment. Les deux derniers se sont d’ailleurs vus mis sous contrôle par la DNCG. Ainsi, Montpellier et Le Havre voient leur masse salariale encadrée pour la saison prochaine. Cela signifie que si ces deux clubs veulent recruter, ils vont devoir céder des joueurs rapidement, et notamment ceux qui émargent avec les plus gros salaires. Une aubaine pour les autres clubs ? Bien possible.

La baisse des droits TV, une aubaine pour l’ASSE ?

Alors que l’ASSE recherche des profils susceptibles d’apporter de la qualité technique et de l’expérience, certains bons coups pourraient-ils être identifiés au sein de ces clubs en difficulté ? C’est bien possible, à commencer par un joueur dont le nom a déjà été évoqué durant ce mercato. Himad Abdelli, milieu offensif de 24 ans, a été barré par son président Saïd Chabane. Il y a quelques jours, le président d’Angers expliquait dans quelle difficulté se trouvait son club après que les droits TV aient été vendus pour seulement 500 millions d’euros :

« On ne pourra pas aller au bout de notre recrutement. Laurent Boissier avait parlé d’au moins trois recrues qui devaient encore arriver. Il y en aura peut-être une ou deux parmi les dossiers qui sont déjà avancés. Sinon, tous ceux qui le sont moins vont être abandonnés. Les revalorisations, les prolongations, c’est laissé de côté. Il y a des joueurs qu’on voulait garder qu’on va être obligé de laisser partir. On va essayer de faire le maximum pour avoir une équipe compétitive. Himad Abdelli a encore deux ans de contrat chez nous. Ce ne sera pas lui qui sera concerné par un départ. Himad ne partira pas. »

Abdelli retenu… pour combien de temps ?

Rideau pour Himad Abdelli ? Aucun joueur n’est foncièrement intransférable. Il y a fort à parier que le malicieux président du club du Maine-et-Loire profite de l’attractivité de son joueur pour patienter et faire monter les enchères. Evalué à 4 millions d’euros par transfermarkt, le milieu angevin de 24 ans pourrait partir moyennant une somme plus élevée. L’AS St-Etienne, en recherche d’un dépositaire technique au milieu de terrain, voudra-t-elle se positionner sur Abdelli ? C’est possible. Il faudra certainement proposer a minima 6 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Toujours au milieu de terrain, les Verts pourraient également être tentés de passer à l’offensive pour Augusto (Nantes), Targhalline ou Kechta (Le Havre). Les trois milieux polyvalents appartiennent à des clubs qui, eux aussi, vont devoir être vigilants concernant leur masse salariale. Une rentrée d’argent frais grâce à leur vente pourrait donner de l’oxygène à leur club.

Un milieu Nantais pour densifier le milieu stéphanois ?

Douglas Augusto, le milieu de terrain nantais, a montré de la régularité la saison passée. Dans une équipe en difficulté, il a apporté sa pierre à l’édifice et montré des garanties. Est-il un profil qui ressort bien dans la data chère à Huss Fahmy ? Difficile de la savoir. Ce qui est certain, c’est que son agent Mickaël Marques, qui a soufflé son nom il y a un an au board nantais, n’en fait (évidemment) que des éloges : « Nantes recherchait un joueur apportant de la détermination et de l’équilibre à l’équipe. Douglas est sobre et efficace. Il ne recule pas dans les duels, il ne se cache pas. Il possède un véritable leadership et sait remotiver l’équipe dans les moments les plus difficiles. De plus, il possède une solide expérience en Europe. »

Tous deux engagés avec l’équipe du Maroc aux JO de Paris 2024, Oussama Targhalline et Yassine Kechta portent les couleurs du Havre. Un club dont la santé financière est surveillée par la DNCG. L’encadrement de sa masse salariale va obliger le club doyen du championnat de France à envisager la cession de joueurs possédant une valeur suffisante pour lui rapporter quelques millions d’euros.

Une paire de milieux Marocains à déloger du Havre ?

Oussama Targhalline (22 ans) est un jeune joueur qui s’est révélé la saison passée (14 matches) et sur lequel Le Havre souhaite s’appuyer. Ainsi, le club Normand a engagé depuis plusieurs semaines des échanges afin de prolonger sa jeune pépite arrivée libre de Marseille en janvier 2023. Les dirigeants havrais vont toutefois devoir lutter contre des sirènes de clubs étrangers, et notamment celles des Glasgow Rangers, très intéressés par le profil du jeune Marocain.

Yassine Kechta, 22 ans, avec un salaire annuel évalué à 520 000 euros, plombe clairement la masse salariale des havrais. Engagé jusqu’en 2026, il n’est pas impossible que Kechta attire l’oeil d’écuries de Ligue 1. Préformé dans la région parisienne, Kechta a rejoint Le Havre en 2017. Il y a depuis gravit les échelons pour accéder à l’équipe professionnelle. Il l’a même maintenue en toute fin de saison dernière grâce à deux buts inscrits face à Strasbourg. L’indiscutable milieu polyvalent serait à coup sûr une excellente addition à l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Evalué à 5 millions d’euros, il pourrait constituer une véritable belle opportunité pour un club tel que l’ASSE.

Un énorme coup du côté de Montpellier pour l’ASSE ?

En recherche d’un milieu défensif, la belle affaire pourrait être dénichée du côté de Montpellier. En grave difficulté financière, le club héraultais qui s’était offert Khazri et Nordin lorsque les Verts avaient sombré en Ligue 2, pourrait se voir amputé de l’un de ses meilleurs éléments, pour ne pas dire le meilleur : Joris Chotard. A la fin du mois de mai, il rendait un vibrant hommage à son club formateur :

« Je l’ai toujours dit, que ce soit avec mon ancien agent ou l’actuel : c’est au club que je dois ce que j’ai. Je l’ai rendu à 100 % sur le terrain, même les jours où j’étais moins bon. C’est une autre façon de rendre, en laissant une indemnité de transfert. Cela a toujours été évident […] Je suis sous contrat jusqu’en 2026. Donc, si je ne fais pas les JO, je serai là le 2 juillet à la reprise. Et on verra au jour le jour. »

Une alternative à Matthieu Udol du côté du Havre ?

Un départ est donc envisagé par celui qui, à 22 ans, est devenu un taulier du côté du MHSC. Joris Chotard est évalué à 10 millions d’euros, devrait partir pour un projet ambitieux et une somme conséquente. Un montant qui pourrait ne pas être à la portée des dirigeants stéphanois.

En recherche d’un latéral gauche, les Verts pourraient également être attirés par le profil de Christopher Operi (27 ans). Alors que le dossier menant à Matthieu Udol (Metz) tarde à se décanter, l’ASSE pourrait reporter son attention sur Operi. Elu meilleur joueur de la saison par les supporters havrais, il est une valeur sûre à son poste et pourrait apporter une réelle plus-value au groupe de Dall’Oglio. Evalué à 4 millions d’euros par Transfermarkt, l’ASSE sera-t-elle tentée par son profil…?

Des buteurs prolifiques… mais hors de portée ?

Enfin, à la recherche d’un buteur, l’ASSE pourrait s’intéresser de nouveau à un joueur qui a longuement occupé son actualité il y a quelques saisons : Mostafa Mohamed (Nantes). Le buteur égyptien montre une belle régularité depuis qu’il a rejoint les Canaris. 8 buts en 2022/23 et en 2023/24. De quoi attirer les radars de nombreux clubs. Toutefois, les prises de position du buteur lors de la journée contre l’homophobie célébrée par la LFP, pourrait doucher la motivation de plusieurs clubs. Un choix assumé par le joueur, mais peut-être pas par ses prochains employeurs… Pour plus de 10 millions d’euros, l’arrivée d’un buteur à la réputation sulfureuse pourrait ne pas être du goût des nouveaux propriétaires de l’ASSE.

Un autre buteur pourrait également attirer l’oeil de St-Etienne, il s’agit d’Akor Adams (24 ans). Le montpelliérain, arrivé de Lillestrøm (D1 norvégienne), il y a un an, a montré de belles qualités dès sa première saison en France. Auteur de 10 buts et 2 passes décisives, il fait partie de ces joueurs qui pourraient remettre le club pailladin dans le vert financièrement. Toutefois, sa belle cote pourrait déjà le propulser vers des clubs plus huppés que l’ASSE. Interrogé par L’Equipe en novembre dernier, un recruteur anglais ne tarissait pas d’éloges pour ce profil particulier :

« Aujourd’hui, quand on regarde la L1, quels attaquants peuvent attirer la « hype » ? Vitinha (OM) est en difficulté, Jonathan David (Lille) est dans le creux, Balogun (Monaco) est déjà trop cher pour beaucoup de clubs. Donc Adams, avec Junior Kroupi (Lorient), c’est l’un des ­rares profils attrayants. Il peut correspondre à plusieurs types de clubs, plusieurs Championnats. Il peut être à la fois un « target man » et un joueur de rupture. Ce qu’il y a d’intéressant et qui le rend encore plus attractif, c’est qu’il sait mettre des buts dans une équipe moyenne et sait se créer seul des situations. »

La balle est dans le camp des dirigeants de l’ASSE !

De toute évidence, l’ASSE va se pencher sur les effectifs de ces clubs en délicatesse financière. De toute évidence également, les Verts ne pourront s’offrir les meilleurs élements de ces clubs. Ivan Gazidis l’a expliqué, il ne s’agit pas de casser la tirelire, mais de construire patiemment. Toutefois, l’AS St-Etienne, si elle veut réussir son retour dans l’élite, devra attirer les profils qui vont lui permettre de se maintenir sereinement. Au vu de la première rencontre amicale qui a eu lieu hier, il n’y a pas de quoi paniquer. Cependant, il est indispensable que certains postes soient renforcés, comme l’a indiqué ODo en conférence de presse d’après-match. la balle est désormais dans le camp d’Huss Fahmy, Jaeson Rosenfeld et Ivan Gazidis…